Diaconu: Chișinăul s-ar putea confrunta cu o penurie de apă în următoarele două săptămâni

Chișinăul nu este deocamdată amenințat cu sistarea imediată a apei, însă situația ar putea deveni critică dacă volumul de apă deversat din lacul de acumulare Dnestrovsk va fi egal cu cantitatea de apă care intră în acesta.

A declarat acest lucru șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, transmite tvrmoldova.md.

Potrivit acestuia, în prezent debitul de apă constituie circa 20-22 de metri cubi pe secundă, iar lacul de acumulare funcționează în regim de echilibrare.

„Dacă nu se va întreprinde nimic, în următoarele două săptămâni Chișinăul poate rămâne fără apă — din momentul în care din lacul de acumulare de pe Nistru se va deversa aceeași cantitate de apă care intră. De aceea vrem să fim pregătiți”, a declarat Diaconu în emisiunea Cinema1.

Totodată, oficialul a subliniat că nu este vorba despre faptul că capitala va rămâne brusc fără apă. Potrivit lui, autoritățile trebuie să se pregătească din timp pentru o posibilă scădere a nivelului Nistrului.

Diaconu a comunicat că autorităților locale li s-a recomandat să pregătească surse alternative de apă și scenarii de acțiune în cazul agravării situației.

Însă, potrivit acestuia, nu este suficient să fie găsită o sursă alternativă. Aceasta trebuie conectată la sistemul de distribuție, pentru ca apa să poată ajunge în blocurile locative, școli și grădinițe.

Pentru Chișinău este necesară, de asemenea, o evaluare directă a stației de captare a apei din Vadul lui Vodă și stabilirea capacităților sale tehnice reale.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a comunicat că nivelul apei în lacul de acumulare de pe Nistru a coborât de la cota normală de 121,5 metri la mai puțin de 111 metri.

Scăderea este legată de secetă. În prezent, lacul de acumulare funcționează în regim de echilibrare, iar Republica Moldova continuă să monitorizeze nivelul și calitatea apei la principalele prize de apă.

Autoritățile de la Chișinău mențin, de asemenea, dialogul cu Ucraina în privința volumului de apă deversat din lacul de acumulare de pe Nistru.

Potrivit lui Hajder, reducerea debitului de apă afectează mai puternic sectorul superior al Nistrului, în timp ce partea inferioară a râului este deocamdată protejată parțial de lacul de acumulare Dubăsari.

Autoritățile Moldovei îndeamnă la pregătirea din timp a unor scenarii alternative de aprovizionare cu apă, pentru ca o posibilă scădere ulterioară a nivelului Nistrului să nu ducă la întreruperi ale furnizării apei în capitală.