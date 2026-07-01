theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
pulsmedia
1 Iulie 2026, 17:21
4 100
Copiază linkul
Link copiat

Detalii despre „evadarea” fostului viceministru al MAI, Veaceslav Ceban, condamnat la 8 ani de închisoare

Fostul viceministru al MAI, Veaceslav Ceban, a fost anunțat în căutare națională la începutul lunii curente, după ce a fost condamnat la 8 ani de pușcărie cu executare într-un dosar penal.

Detalii despre „evadarea” fostului viceministru al MAI, Veaceslav Ceban, condamnat la 8 ani de închisoare.
Detalii despre „evadarea” fostului viceministru al MAI, Veaceslav Ceban, condamnat la 8 ani de închisoare.

A fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 284 din Codul penal - „crearea sau conducerea unei organizații criminale”, transmite pulsmedia.md.

În prezent, acesta s-ar ascunde de organele de drept în stânga Nistrului.

Astfel, potrivit surselor, Ceban s-ar fi prezentat la ședința de judecată care era programată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, ulterior după ce judecătoarea Ana Cucerescu a pronunțat decizia de condamnare, în jurul orei 16:50, acesta ar fi ieșit grăbit din sala de judecată și a urcat în automobilul său de marca Range Rover, cu plăcuțe de înmatriculare VQO 914, și s-ar deplasat către locuința concubinei sale de pe strada Ciocârliei.

Condamnatul ar fi lăsat mașina sa în curtea casei concubinei, după care ar fi urcat la volanul automobilului ei, la fel de marca Range Rover, cu plăcuțe de înmatriculare CMT 111, și s-ar fi deplasat grăbit spre regiunea din stânga Nistrului, prin regiunea localității Hârbovăț, din raionul Anenii Noi.

Este de menționat că ultima traversare a frontierei de stat de către ex-viceministrul al MAI, Veaceslav Ceban, a fost înregistrată la data de 16 iunie curent, pe sensul de intrare la Postul Vamal Sculeni.

Totodată, sursele noastre din cadrul INI, care au solicitat să le fie păstrat anonimatul, susțin că Poliția Națională nu ar fi fost anunțată de către procurorii PCCOCS despre faptul că are loc ședința de judecată în care urmează să fie luată decizia în privința lui Ceban, iar despre condamnarea sa la 8 ani de pușcărie cu executare, oamenii legii ar fi fost anunțați abia aproximativ peste 40 de minute de la pronunțare.

Sursă
pulsmedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici