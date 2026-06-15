Deputații cer ca lupta împotriva exodului populației să fie recunoscută drept prioritatea numărul unu.

Comisia subliniază că exodul masiv al cetățenilor, combinat cu scăderea natalității și îmbătrânirea populației, creează provocări serioase pentru piața muncii, sistemele de protecție socială, educație și sănătate, afectând negativ dezvoltarea economică a țării. Deputații au atras atenția că țara ocupă locul patru în lume după nivelul declinului demografic, informează logos-press.md.

Sarcini pentru Guvern

În acest context, membrii comisiei solicită autorităților executive adoptarea unor măsuri urgente și eficiente pentru motivarea cetățenilor să rămână în țară și facilitarea revenirii celor plecați. Deputații cer accelerarea îndeplinirii angajamentelor față de Uniunea Europeană și implementarea unor instrumente concrete pentru stabilizarea economiei, inclusiv creșterea veniturilor, susținerea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă atractive. De asemenea, Guvernul este obligat să prezinte anual Parlamentului un raport detaliat privind impactul programelor de combatere a depopulării, punând accent pe indicatori clari ai rezultatelor în fiecare domeniu de dezvoltare.

Comisia subliniază necesitatea dotării primăriilor cu resurse pentru însoțirea cetățenilor reveniți, precum și intensificarea colaborării cu sectorul privat pentru dezvoltarea serviciilor de mentorat. Autoritățile îndeamnă la valorificarea capitalului uman existent, inclusiv potențialul persoanelor de vârstă pensionară, și la investirea într-o politică activă a ocupării forței de muncă pentru asigurarea sustenabilității sistemelor sociale și coeziunii comunităților locale.

Statistici

Această decizie a fost luată în urma audierilor publice organizate pe platforma comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice. Potrivit datelor prezentate atunci de președintele comisiei, Grigore Novac, numărul populației cu domiciliu permanent în Republica Moldova la 1 ianuarie 2025 a fost de aproximativ 2,4 milioane de persoane, cu 42.000 (sau 1,7%) mai puțin decât la începutul anului precedent. Tendința pe termen lung ridică și mai multe îngrijorări: comparativ cu anul 2019, populația țării a scăzut până în 2025 cu peste 260.000 de persoane, iar față de 2016 declinul a fost de aproximativ 450.000 de cetățeni. Mai mult, în cadrul audierilor s-a exprimat opinia că amploarea reală a reducerii populației ar putea fi chiar mai semnificativă.

Plan nou

După cum s-a anunțat anterior, Biroul pentru Relații cu Diaspora pregătește un nou plan de acțiuni pentru anii 2026–2028 privind implementarea Mecanismului Național de Asistență la Reîntoarcere. Documentul va include măsuri destinate să sprijine revenirea și reintegrarea cetățenilor moldoveni, îmbunătățirea accesului acestora la servicii publice, oportunități de angajare, educație, antreprenoriat și alte aspecte importante ale adaptării socio-economice.