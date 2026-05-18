Deputată PAS: 87% dintre primării gestionează un număr mai mic de 3.000 de persoane.

Potrivit deputatei, reforma APL va permite primăriilor să atragă mai multe investiții, să gestioneze mai eficient resursele și să reducă dependența de transferurile financiare de la bugetul de stat, scrie ipn.md.

„Astăzi avem o fragmentare extrem de dăunătoare pentru economia Republicii Moldova, avem aproape 900 de primării. 87% din aceste primării au un număr mai mic de 3.000 de persoane și n-au capacitatea să-și acopere cheltuielile pentru funcționarea administrativă. Deci nu poate fi vorba de dezvoltarea economică și dezvoltarea serviciilor sociale pentru cetățeni. Nu există altă cale de a depăși această situație decât de a consolida primăriile”, a precizat deputata Partidului Acțiune și Solidaritate.

Liliana Grosu a subliniat că primăriile cu o populație mai mare au și capacități administrative mai bune, ceea ce le permite să dezvolte servicii sociale mai eficiente și să identifice surse suplimentare de venit.

„O primărie mai mare înseamnă mai mulți funcționari publici, înseamnă capacitate mai mare a acestor primării să găsească surse de venit și să investească în dezvoltarea economică a localității. Primăriile trebuie să identifice surse suplimentare de venit, astfel încât serviciile sociale să nu depindă doar de transferurile de la bugetul central”, a mai spus Liliana Grosu.

În opinia sa, reforma APL va contribui inclusiv la profesionalizarea administrației locale și la creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor. „O primărie puternică este o primărie capabilă să administreze necesitățile cetățenilor. Primării puternice mai înseamnă oameni suficienți și bine pregătiți care să se ocupe de diverse domenii. Odată ce se va fortifica și consolida capacitatea profesională a oamenilor, primăria va putea valorifica cele mai bune oportunități. Acest lucru va presupune și creșterea veniturilor și bugetului”, a mai spus deputata PAS.