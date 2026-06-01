Deputată MAN: Sunt necesare măsuri sociale urgente pentru combaterea sărăciei.

Declarația a fost făcută de deputata Partidului MAN, Angela Cutasevici, care citează datele Biroului Național de Statistică (BNS), scrie logos-pres.md.

Conform datelor BNS, în 2025 pragul sărăciei absolute era de 3.764 lei pe lună pe persoană, iar peste 31% din populație se afla sub acest prag. În același timp, pragul sărăciei extreme a fost de 3.035 lei pe lună, iar nivelul sărăciei extreme a atins 15%.

„Aceste date arată clar că politica socială trebuie construită pornind de la categoriile reale de vulnerabilitate: familiile numeroase, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități, locuitorii din mediul rural și regiunile cu un nivel ridicat de risc”, a subliniat Angela Cutasevici.

Deputata a atras atenția că satele suferă mult mai mult decât orașele. În mediul rural, nivelul sărăciei absolute a ajuns la 40%, aproape dublu față de orașe, iar nivelul sărăciei extreme în sate a fost de 20,2% comparativ cu 9,4% în mediul urban.

Angela Cutasevici insistă asupra necesității adoptării unor măsuri sociale urgente, care să ajungă direct la oameni: asigurarea unui venit suficient, funcționarea serviciilor sociale, precum și accesul la educație de calitate, sănătate, locuințe și locuri de muncă decente.