Deputată MAN: Sunt necesare măsuri sociale urgente pentru combaterea sărăciei
Sărăcia și inegalitatea continuă să afecteze grav populația Republicii Moldova, în special locuitorii din mediul rural, familiile numeroase, persoanele vârstnice și persoanele cu dizabilități.
Declarația a fost făcută de deputata Partidului MAN, Angela Cutasevici, care citează datele Biroului Național de Statistică (BNS), scrie logos-pres.md.
Conform datelor BNS, în 2025 pragul sărăciei absolute era de 3.764 lei pe lună pe persoană, iar peste 31% din populație se afla sub acest prag. În același timp, pragul sărăciei extreme a fost de 3.035 lei pe lună, iar nivelul sărăciei extreme a atins 15%.
„Aceste date arată clar că politica socială trebuie construită pornind de la categoriile reale de vulnerabilitate: familiile numeroase, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități, locuitorii din mediul rural și regiunile cu un nivel ridicat de risc”, a subliniat Angela Cutasevici.
Deputata a atras atenția că satele suferă mult mai mult decât orașele. În mediul rural, nivelul sărăciei absolute a ajuns la 40%, aproape dublu față de orașe, iar nivelul sărăciei extreme în sate a fost de 20,2% comparativ cu 9,4% în mediul urban.
Angela Cutasevici insistă asupra necesității adoptării unor măsuri sociale urgente, care să ajungă direct la oameni: asigurarea unui venit suficient, funcționarea serviciilor sociale, precum și accesul la educație de calitate, sănătate, locuințe și locuri de muncă decente.