Deputat PAS: Dronele care zboară la joasă altitudine pot rămâne invizibile pentru radarele Moldovei

Dronele care zboară la o altitudine extrem de joasă pot rămâne neobservate de radarele moldovenești. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Andrian Cheptonar.

De exemplu, el a menționat dronele ucrainene care se îndreaptă spre obiective militare de pe teritoriul Rusiei de-a lungul albiilor râurilor, scrie rupor.md

„Obiectele zburătoare aflate la o altitudine foarte joasă ar putea să nu fie detectate de radare. Ucrainenii atacă obiective militare din Federația Rusă, direcționând dronele, de exemplu, de-a lungul albiilor râurilor, unde acestea zboară foarte jos și, cu siguranță, nu vor întâlni copaci în cale. La o asemenea altitudine, ele ar putea să nu fie detectate”, a declarat Andrian Cheptonar.

Deputatul a subliniat că nu intenționează să conteste informațiile Ministerului Apărării, însă a recunoscut că unele aparate de zbor pot rămâne nedetectate.

„Trebuie să recunoaștem: sunt posibile situații în care aparatele de zbor nu pot fi detectate, dacă zboară la o altitudine extrem de joasă”, a adăugat el.

De la începutul războiului pe scară largă din Ucraina, Moldova s-a confruntat cu aproximativ 70 de incidente similare cu drone în spațiul său aerian. Aceste date au fost prezentate anterior de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.