Deputat: Funcționarii din domeniul educației vor primi aproape de 3 ori mai mult decât profesorii

Angajații noilor structuri teritoriale, create de Guvern în cadrul reformei Restart din domeniul educației, pot primi salarii aproape de trei ori mai mari decât profesorii din școli.

Despre aceasta a declarat deputatul, membru al comisiei parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie, Nicolae Mărgărint, criticând în Parlament proiectul de lege care prevede trecerea școlilor în subordinea directă a ministerului de resort și crearea a 35 de agenții teritoriale în domeniul educației, scrie logos-pres.md.

Parlamentarul s-a interesat câți angajați vor lucra în noile agenții și a atras atenția că, potrivit notei de argumentare la proiectul de lege, pentru fiecare agenție sunt prevăzute aproximativ 300 de mii de lei, dintre care circa 240 de mii de lei sunt destinate cheltuielilor pentru plata muncii.

„Un calcul matematic simplu arată că, pentru fiecare angajat, revin aproximativ 40 de mii de lei pe lună. Cum veți explica cadrelor didactice din Moldova că un funcționar de birou din noua agenție va primi aproape de trei ori mai mult decât un profesor cu 20 de ani de vechime?”, s-a adresat Nicolae Mărgărint ministrului Educației și Cercetării, Danu Perchun.

Deputatul a prezentat, de asemenea, date privind nivelul actual al salarizării în sistemul educațional. Potrivit acestuia, un specialist din cadrul direcției raionale de învățământ primește aproximativ 9.100 de lei pe lună, în timp ce un profesor cu 20 de ani de vechime — aproximativ 12.000 de lei.

Ministrul a răspuns că noile agenții își vor prelua funcțiile direcțiilor raionale de învățământ și nu vor genera cheltuieli administrative suplimentare. Totodată, el a recunoscut necesitatea majorării salarizării angajaților care răspund de gestionarea sistemului educațional.

Însă, la întrebarea-cheie a deputatului — în ce mod intenționează autoritățile să le explice cadrelor didactice din toată țara o diferență atât de semnificativă între salariile lor și veniturile angajaților noilor structuri administrative, ministrul nu a oferit niciun răspuns clar.