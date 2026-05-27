Demisia lui Vlad Țurcanu de la conducerea TRM a fost acceptată

Consiliul de Supraveghere al Companiei publice „Teleradio-Moldova” a acceptat miercuri, 27 mai, demisia lui Vlad Țurcanu din funcția de director general al instituției.

Decizia a fost aprobată cu șapte voturi pentru și unul împotrivă. O primă ședință pe acest subiect a avut loc pe 22 mai, însă atunci membrii Consiliului nu au luat o decizie finală, întrucât Țurcanu avea la dispoziție șapte zile pentru a-și putea retrage cererea de demisie, transmite noi.md.

Potrivit procedurii, Vlad Țurcanu va continua să exercite interimatul funcției până la desemnarea unui nou director general, dar nu mai mult de șase luni.

