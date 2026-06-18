Decesul directoarei din Drochia: Ancheta stagnează de peste doi ani.

La mai bine de doi ani de la decesul Nataliei Manea, directoarea Gimnaziului „Dumitru Roman” din satul Drochia, cauza penală nu a fost încă finalizată.

Procurorii susțin că investigația este blocată în așteptarea unei expertize complexe, dispusă încă în 2024, dar ale cărei rezultate nu au fost prezentate nici până astăzi, transmite stiri.md cu referire la zdg.md.

Natalia Manea a fost găsită fără viață în dimineața zilei de 8 mai 2024, în sala de sport a instituției pe care o conducea. Moartea sa a șocat întreaga comunitate, iar oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.

Potrivit Procuraturii, dosarul nu poate fi transmis în instanță și nici clasat până la finalizarea expertizei. Instituția afirmă că a expediat mai multe demersuri pentru urgentarea examinării.

Familia directoarei este însă nemulțumită de ritmul investigației. Rudele spun că, după mai bine de doi ani, nu au primit răspunsuri clare despre circumstanțele în care s-a produs decesul și cer finalizarea anchetei.

În declarațiile oferite anterior presei, apropiații femeii au vorbit despre presiunile și problemele cu care aceasta s-ar fi confruntat înainte de moarte.

Deși în spațiul public au fost lansate diverse ipoteze privind cazul, autoritățile nu au anunțat până în prezent concluziile finale ale investigației. Procuratura susține că acestea vor putea fi făcute publice doar după recepționarea raportului de expertiză, care întârzie de peste doi ani.