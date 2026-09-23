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moldpres.md logomoldpres
23 Septembrie 2026, 21:04
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Debitul de apă din Nistru către Moldova va fi redus temporar la 60 m³/s

Debitul de apă deversat în Nistru spre Republica Moldova va fi redus, în următoarele două săptămâni, la 60 m³/s, de la nivelul actual de 75 m³/s.

Debitul de apă din Nistru către Moldova va fi redus temporar la 60 m³/s.
Debitul de apă din Nistru către Moldova va fi redus temporar la 60 m³/s.

Această măsură a fost convenită în cadrul unei noi ședințe extraordinare a Comisiei Nistrului, convocată pentru analiza regimului hidrologic al râului și a perspectivelor pentru perioada următoare, transmite moldpres.md.

Potrivit Ministerului Mediului, partea ucraineană a propus inițial stabilirea debitului la 50 m³/s, însă în urma negocierilor a fost convenit indicatorul de 60 m³/s, mai favorabil pentru Republica Moldova.

După cum menționează sursa, decizia are drept scop conservarea rezervelor de apă în condițiile diminuării afluxului în lacul de acumulare Nistrean. Nivelul apei din acesta a atins un minim istoric — 111,97 metri conform sistemului baltic de altitudini.

Reducerea temporară a debitului este necesară pentru gestionarea eficientă a resurselor disponibile și menținerea unei cantități necesare de apă în albia Nistrului pentru o perioadă cât mai îndelungată.

Ministerul de resort a comunicat că, în paralel, instituțiile responsabile vor monitoriza nivelul apei și vor coordona acțiunile cu operatorii sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. O atenție deosebită va fi acordată funcționării stațiilor de captare a apei, pentru a evita întreruperile în aprovizionarea populației cu apă potabilă.

Potrivit sursei, evoluția ulterioară a situației va depinde în mare măsură de condițiile meteorologice. Dacă în bazinul Nistrului nu va cădea o cantitate suficientă de precipitații, rezervele de apă vor continua să se reducă.

În condițiile actuale, autoritățile intenționează să gestioneze rațional resursele de apă ale Nistrului, fără a pune în pericol aprovizionarea populației cu apă potabilă.

Ședința Comisiei Nistrului a avut loc cu sprijinul proiectului „Promovarea cooperării transfrontaliere și a gestionării integrate a resurselor de apă în bazinul râului Nistru prin implementarea Programului de acțiuni strategice”, finanțat de Fondul Global de Mediu (GEF) și implementat de OSCE și PNUD.

Debitul de apă din Nistru către Moldova va fi redus temporar la 60 m³/s

Debitul de apă din Nistru către Moldova va fi redus temporar la 60 m³/s

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