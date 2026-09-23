Debitul de apă din Nistru către Moldova va fi redus temporar la 60 m³/s.

Debitul de apă deversat în Nistru spre Republica Moldova va fi redus, în următoarele două săptămâni, la 60 m³/s, de la nivelul actual de 75 m³/s.

Această măsură a fost convenită în cadrul unei noi ședințe extraordinare a Comisiei Nistrului, convocată pentru analiza regimului hidrologic al râului și a perspectivelor pentru perioada următoare, transmite moldpres.md.

Potrivit Ministerului Mediului, partea ucraineană a propus inițial stabilirea debitului la 50 m³/s, însă în urma negocierilor a fost convenit indicatorul de 60 m³/s, mai favorabil pentru Republica Moldova.

După cum menționează sursa, decizia are drept scop conservarea rezervelor de apă în condițiile diminuării afluxului în lacul de acumulare Nistrean. Nivelul apei din acesta a atins un minim istoric — 111,97 metri conform sistemului baltic de altitudini.

Reducerea temporară a debitului este necesară pentru gestionarea eficientă a resurselor disponibile și menținerea unei cantități necesare de apă în albia Nistrului pentru o perioadă cât mai îndelungată.

Ministerul de resort a comunicat că, în paralel, instituțiile responsabile vor monitoriza nivelul apei și vor coordona acțiunile cu operatorii sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. O atenție deosebită va fi acordată funcționării stațiilor de captare a apei, pentru a evita întreruperile în aprovizionarea populației cu apă potabilă.

Potrivit sursei, evoluția ulterioară a situației va depinde în mare măsură de condițiile meteorologice. Dacă în bazinul Nistrului nu va cădea o cantitate suficientă de precipitații, rezervele de apă vor continua să se reducă.

În condițiile actuale, autoritățile intenționează să gestioneze rațional resursele de apă ale Nistrului, fără a pune în pericol aprovizionarea populației cu apă potabilă.

Ședința Comisiei Nistrului a avut loc cu sprijinul proiectului „Promovarea cooperării transfrontaliere și a gestionării integrate a resurselor de apă în bazinul râului Nistru prin implementarea Programului de acțiuni strategice”, finanțat de Fondul Global de Mediu (GEF) și implementat de OSCE și PNUD.