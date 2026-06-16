Datoria lui Ilan Șor față de BEM a fost transferată Ministerului Finanțelor al Moldovei.

Curtea de Apel a Chișinăului a respins recursul lui Ilan Șor în dosarul privind recuperarea prejudiciului cauzat Băncii de Economii (BEM), în valoare de aproximativ 5,29 miliarde de lei.

Astfel, decizia de a transfera dreptul de creanță Ministerului Finanțelor a rămas în vigoare, transmite tvrmoldova.md.

Este vorba despre înlocuirea creditorului în executarea silită, în baza unei hotărâri judecătorești privind despăgubirea prejudiciului cauzat unei bănci aflate în lichidare. Acum Ministerul Finanțelor exercită oficial funcția de creditor în locul BEM.

Executarea hotărârii este realizată de executorul judecătoresc Roman Talmaci.

În 2025, Banca Națională a Moldovei a aprobat transferul către Ministerul Finanțelor a dreptului de creanță în valoare de peste 5,29 miliarde de lei. Ulterior, a fost semnat un contract de cesiune între BEM și Ministerul Finanțelor, după care instituția a obținut dreptul de a recupera întreaga sumă a prejudiciului de la Ilan Șor.

Avocatul lui Șor afirmă că clientul său consideră transferul datoriei către organul de stat ilegal, deoarece prejudiciul a fost cauzat băncii, nu Ministerului Finanțelor. Apărarea mai menționează că o parte din sumă a fost deja parțial achitată.

În dosar continuă procedura de executare silită, inclusiv sechestrul bunurilor și activelor aparținând lui Șor în Moldova.