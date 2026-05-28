Datele privind emisiile de gaze cu efect de seră vor fi verificate de experți independenți.

Noua regulă este prevăzută în Regulamentul privind acreditarea și cerințele aplicabile verificatorilor emisiilor de gaze cu efect de seră, care a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, transmite moldpres.md.

Regulamentul stabilește cadrul necesar pentru verificarea independentă a datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră, în contextul funcționării sistemului național de monitorizare, raportare, verificare și acreditare (MRVA), dezvoltat ca parte a pregătirii Republicii Moldova pentru implementarea unor mecanisme economice de decarbonizare.

Prin aplicarea noului Regulament și acreditarea experților independenți, vor fi asigurate date mai exacte și comparabile privind nivelul emisiilor și va fi consolidată credibilitatea sistemului național de monitorizare, raportare, verificare și acreditare (MRVA).

Pentru cetățeni, noul mecanism va contribui la o mai bună transparență privind sursele de poluare și la consolidarea capacității autorităților de a monitoriza și reduce impactul emisiilor asupra mediului și sănătății populației.

Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului intră în vigoare astăzi, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

După intrarea în vigoare a Regulamentului, Agenția de Mediu va asigura implementarea sistemului, iar Inspectoratul pentru Protecția Mediului va monitoriza respectarea prevederilor acestuia.