Dan Perciun explică de ce a fost majorată nota minimă de admitere la facultățile de pedagogie.

Oficialul a respins aceste afirmații și a declarat că Științele Educației se află printre cele mai solicitate domenii de studiu de către absolvenții cu note mari la Bacalaureat, transmite noi.md.

„Nu are nicio legătură cu realitatea. Științele Educației, în ultimii ani, sunt în top 5 cele mai solicitate domenii de studiu de către absolvenții cu medii mari”, a afirmat Dan Perciun.

Potrivit ministrului, Medicina rămâne cea mai populară opțiune pentru absolvenții cu rezultate mari la examene, în timp ce Științele Educației ocupă locul cinci.

„Dreptul, Ingineria, Economia sunt mai jos. Asta pentru ca să fie foarte clar că informația nu este valabilă că cei mai slabi merg la Educație”, a spus acesta.

În același timp, ministrul a menționat că autoritățile au decis să introducă un prag minim de admitere pentru a crește nivelul de pregătire al viitorilor profesori.

„Ne dorim ca cei care predau copiilor noștri să fie cei mai buni. Am început cu 6,5 încă, bineînțeles, doi ani în urmă, și acum deja ajungem la 7. Probabil aici ne vom opri”, a declarat Dan Perciun.

Ministrul Educației a amintit și despre majorarea burselor pentru studenții de la Pedagogie. Potrivit lui, din septembrie, bursa de categoria I va depăși 4.500 de lei pe lună.

„Suntem gata să dăm burse mari, dar vrem să avem și cei mai buni care aleg această profesie — și din vocație, dar și datorită stimulentelor pe care le oferim”, a adăugat ministrul.