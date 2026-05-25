Dan Perciun, despre drogurile din școli: Rețelele sociale au crescut accesibilitatea pentru elevi.

Oficialul susține că fenomenul consumului și distribuirii drogurilor în școli a devenit mai dificil de controlat în ultimii ani, inclusiv din cauza grupurilor de pe Telegram și a metodelor clandestine de livrare, transmite stiri.md cu referire moldova1.md.

„Ceea ce s-a schimbat față de 10 ani în urmă sunt rețelele de socializare și posibilitatea de a procura anonim, mai greu de depistat aceste cazuri: prin grupurile de Telegram, prin cărăușii care îngroapă, dezgroapă, mai vezi prin curțile din oraș. Și atunci asta a crescut accesibilitatea produsului pentru tineri”, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni.

Ministrul a precizat că problema drogurilor în instituțiile de învățământ nu este una nouă, însă în prezent fenomenul este mai vizibil pe fondul atenției sporite din partea societății, mass-mediei și autorităților.

„E bine că există atenție față de acest subiect și asta inevitabil face autoritățile să ia mai în vizor problema. Sunt sigur că poliția reținea comercianți și un an în urmă. Pur și simplu, poate nu era atât de multă presiune să se mediatizeze pentru a demonstra că lucrurile astea se întâmplă”, a spus oficialul.

Potrivit ministrului, instituțiile de învățământ au un rol important în prevenirea consumului de droguri, prin informarea elevilor și colaborarea cu Poliția.

„Noi avem acum un memorandum de colaborare cu poliția, facem lecții în toate școlile, participă dirigintele, psihologul și polițistul special instruit să discute cu elevii pentru a preveni, pentru a informa și a explica tuturor unde pot raporta dacă sunt situații în care se vinde sau se cumpără la nivel de școală”, a explicat Dan Perciun.

Referindu-se la utilizarea țigărilor electronice în școli, inclusiv în timpul lecțiilor, ministrul a declarat că administrațiile instituțiilor trebuie să aplice ferm sancțiunile prevăzute de lege.

„Dacă o să tolerăm și nu o să luăm atitudine, lucrurile se vor perpetua. Trebuie să existe reguli. Școala este și despre reguli, despre educație emoțională, explicații și comunicare, dar într-un final trebuie să existe și măsuri acolo unde regulile nu sunt respectate”, a afirmat ministrul.