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rupor.md logorupor
5 August 2026, 12:58
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Cutii cu bani, găsite la șeful Direcției AIPA în timpul reținerii acestuia

Forțele de ordine l-au reținut pe șeful Direcției Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) sub suspiciunea de trafic de influență.

Cutii cu bani, găsite la șeful Direcției AIPA în timpul reținerii acestuia.
Cutii cu bani, găsite la șeful Direcției AIPA în timpul reținerii acestuia.

Despre aceasta anunță Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție, precizând că funcționarul a cerut bani pentru a facilita eliberarea subvențiilor, transmite rupor.md.

Potrivit anchetei, suspectul a primit de la un om de afaceri 130.000 de lei, promițând să influențeze membrii comisiei AIPA pentru o decizie favorabilă privind cererea de subvenție. În timpul perchezițiilor, forțele de ordine au depistat și au ridicat 2,5 milioane de lei, precum și au documentat transmiterea banilor către terțe persoane.

Persoana reținută a fost plasată în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Procurorii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a stabili toți participanții la schema ilegală și pentru a verifica circumstanțele cauzei. Conform legislației, suspectul este considerat nevinovat până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

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