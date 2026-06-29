Curtea de Conturi solicită majorarea salariilor auditorilor.

„Independența financiară deplină a Curții de Conturi poate fi realizată prin stabilirea unui salariu competitiv și echitabil pentru auditorii publici externi”, a declarat șefa instituției, Tatiana Șevciuc.

În cadrul audierilor pe platforma Comisiei de control al finanțelor publice, șefa Instituției Supreme de Audit a subliniat că, în ciuda unor coeficienți aparent similari, alte structuri beneficiază de majorări de clase și sporuri specifice care plasează Curtea de Conturi într-o poziție de dezavantaj, unii consultanți din alte instituții având remunerări mai mari, transmite logos-pres.md.

„Noi nu solicităm salarii ca la ANRE, ca la CNPF, ca la BNM, suntem conștienți de faptul că aceste entități sunt aparte, pentru că ele reglementează niște sectoare extrem de importante. Dar, ținând cont de aria de audit pe care o efectuăm, cerem ca aceste salarii să fie puțin mai mari decât cele pe care îi audiem și nicidecum mai mici”, a declarat ea, menționând că pe plan internațional auditorii curților de conturi sunt salarizați la nivelul Curții Constituționale.

Tatiana Șevciuc a subliniat că pregătirea unui auditor capabil să conducă o misiune de la început până la sfârșit necesită investiții bugetare uriașe pe o perioadă de 8–10 ani, iar lipsa unui salariu atractiv anulează aceste eforturi în favoarea sectorului privat sau a altor autorități.

„Este o investiție colosală în resurse umane. Sunt bani publici pe care îi investim și ar fi foarte păcat ca aceste persoane să rezilieze contractele de muncă și să își găsească loc în alte instituții unde, la nivel de consultant, indiferent dacă este principal sau superior, salariile sunt mai mari. Este o nedreptate față de organul suprem de audit”, a adăugat Tatiana Șevciuc.

Ea s-a adresat parlamentarilor cu o solicitare de sprijin: „Înțelegem contextul actual din țară, de aceea dorim ca salariul personalului Curții de Conturi să fie corelat, dar și prezentat corect și echitabil, ținând cont de atribuțiile, competențele și sarcinile complexe cu care se confruntă aceste persoane. Evident că proiectul de lege este în faza de discuții și sunt sigură că mai avem de discutat unele aspecte. Vă cerem sprijinul pentru ca această independență să nu fie fragmentată”.

Reamintim că anterior proiectul de lege privind reforma salarizării în sectorul public a fost criticat de sindicate, procurori și judecători.