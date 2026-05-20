Curtea de Conturi: Ministerul Afacerilor Interne gestionează defectuos active în valoare de 141 milioane de lei.

Acestea sunt constatările auditului extern pentru anul 2025, prezentat pe 19 mai de Curtea de Conturi (CC), transmite moldova1.md.

La sfârșitul anului 2025, în evidența subdiviziunilor MAI se aflau active uzate în valoare de circa 141 de milioane de lei: clădiri degradate, documentație de proiecte nevalorificate și construcții abandonate sau nefinalizate pe termen îndelungat.

Auditul menționează existența a 51 de edificii nefolosite și construcții speciale în valoare de 38.1 milioane de lei, precum și clădiri cu lucrări sistate de mai mulți ani, printre care:

remiza de pompieri din comuna Revaca, municipiul Chișinău, cu lucrări sistate de peste 14 ani;

o construcție nefinalizată din municipiul Ungheni;

54 de apartamente de serviciu conservate;

alte imobile deținute de aparatul central, Inspectoratul General pentru Migrație și Clubul Sportiv Central Dinamo, inclusiv două clădiri cu statut de monument istoric, care continuă să rămână abandonate și neexploatate.

Printre alte active nevalorificate se numără:

mașini și utilaje – 38.6 milioane de lei;

investiții capitale în curs de execuție – 24.6 milioane de lei;

mijloace de transport – 28 de milioane de lei;

alte mijloace fizice – 7.1 milioane de lei;

stocuri de materiale circulante și rezerve de mobilizare – 4.2 milioane de lei.

Patrimoniu neînregistrat și litigii de lungă durată

O altă deficiență nerezolvată vizează neînregistrarea la organele cadastrale a 247 de bunuri imobile și 13 terenuri.

Auditorii au constatat că MAI este implicat în mai multe litigii de lungă durată, inclusiv în legătură cu terenurile gestionate de Clubul Sportiv Central Dinamo, evaluate la circa 111,7 milioane de lei.

De asemenea, Inspectoratul General al Poliției este implicat în numeroase litigii legate de servicii de ridicare și depozitare a vehiculelor.

„Ca rezultat, autoritatea publică suportă un consum de resurse administrative și juridice pentru asigurarea proceselor juridice”, se arată în concluzia raportorului Curții de Conturi.

MAI: proceduri birocratice și lipsă de fonduri

În replică, reprezentantul MAI a ținut să precizeze că înregistrarea bunurilor este un proces birocratic care durează și a dat asigurări că instituțiile din subordinea ministerului vor continua să depună eforturi pentru a soluționa aceste probleme.

„Este un proces de durată, pe alocuri avem și un proces birocratic, iar în unele cazuri nu avem dosarul cadastral complet, pentru că nu deținem toate actele primare, din considerentul că unele imobile vechi au fost secretizate, iar apoi, în 2018 - 2019, au fost desecretizate. La fel, se depune un efort continuu pentru a înregistra bunurile. De exemplu, în 2025, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a înregistrat 10 bunuri, iar Inspectoratul General al Poliției – 11 bunuri”, a declarat reprezentantul MAI la ședința Curții de Conturi.

Totodată, clădirile care nu sunt utilizate sau se află într-o stare de degradare nu pot fi reparate din cauza lipsei mijloacelor financiare.

„În contextul clădirilor neutilizate, situația este cauzată de faptul că nu sunt necesare. Și pe această cale informăm că MAI a înaintat către Agenția Proprietății Publice propunerea pentru completarea listei bunurilor proprietate de stat care pot constitui obiect al privatizării”, a conchis reprezentantul MAI.