Curtea de Conturi: Erori de sute de milioane de lei, depistate la Ministerul Energiei.

Este vorba despre erori în management, inventarierea incompletă a unor active și neclarități în administrarea fondurilor pentru proiectele energetice, scrie rupor.md.

Potrivit raportului, ministerul a reflectat incorect în contabilitate valoarea activelor aflate în gestiunea întreprinderii de stat Moldelectrica. Din această cauză, în documente sunt indicate sume mai mici decât valoarea reală a patrimoniului, iar diferența depășește 650 milioane lei. De asemenea, se menționează că o parte din activele de stat au fost incluse eronat în capitalul social al Moldelectrica, deși conform legii acestea trebuie să rămână proprietate de stat.

Curtea de Conturi a semnalat și probleme în gestionarea fondurilor în domeniul eficienței energetice: Centrul Național pentru Energie Durabilă nu a luat în calcul corect toate sumele de încasat și datoriile, motiv pentru care nu au fost reflectate circa 67 milioane lei. În plus, rețelele de gaze naturale nu sunt încă inventariate complet și nu dispun de o documentație clară privind proprietatea, deși o parte dintre ele au fost construite din fonduri de stat. Totodată, se constată întârzieri semnificative în reformarea sectorului energetic, planificată încă din 2019.