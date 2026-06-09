theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
9 Iunie 2026, 14:18
874
Copiază linkul
Link copiat

Curtea de Conturi a depistat nereguli în rapoartele Ministerului Finanțelor pentru anul 2023

Curtea de Conturi a emis un raport cu rezerve privind rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor pentru anul 2023.

Curtea de Conturi a depistat nereguli în rapoartele Ministerului Finanțelor pentru anul 2023.
Curtea de Conturi a depistat nereguli în rapoartele Ministerului Finanțelor pentru anul 2023.

Auditorii au identificat mai multe nereguli legate de evidența contabilă și administrarea patrimoniului public.

Auditorii au constatat că situațiile financiare ale ministerului oferă, în general, o imagine fidelă a activității financiare, însă există aspecte semnificative care au condus la formularea unei opinii cu rezerve, informează rupor.md.

Unul dintre cele mai importante concluzii se referă la necesitatea efectuării unor ajustări contabile în valoare totală de 21,7 milioane lei, legate de clasificarea mijloacelor fixe. Modificările au fost făcute de Ministerul Finanțelor chiar în timpul misiunii de audit.

De asemenea, Curtea de Conturi a recomandat Ministerului Finanțelor să asigure înregistrarea în contabilitate a patrimoniului de stat aflat în gestiunea Instituției Publice „Centrul Tehnologiilor Informaționale în Finanțe”, indicând probleme în reflectarea și gestionarea unor active de stat.

O altă concluzie importantă vizează proiectul investițional „Modernizarea infrastructurii în cadrul Mecanismului de Interconectare a Europei”. Auditorii au cerut Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal să analizeze oportunitatea implementării proiectului și modul în care au fost utilizate resursele financiare alocate acestuia.

Totodată, Curtea de Conturi a îndemnat Agenția Proprietății Publice să completeze evidența terenurilor aflate în gestiunea Serviciului Fiscal de Stat, iar Ministerul Finanțelor să corecteze normele metodologice de contabilitate privind lucrările de reparație capitală a activelor aflate în gestiunea instituțiilor bugetare.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici