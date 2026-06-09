Curtea de Conturi a depistat nereguli în rapoartele Ministerului Finanțelor pentru anul 2023.

Auditorii au identificat mai multe nereguli legate de evidența contabilă și administrarea patrimoniului public.

Auditorii au constatat că situațiile financiare ale ministerului oferă, în general, o imagine fidelă a activității financiare, însă există aspecte semnificative care au condus la formularea unei opinii cu rezerve, informează rupor.md.

Unul dintre cele mai importante concluzii se referă la necesitatea efectuării unor ajustări contabile în valoare totală de 21,7 milioane lei, legate de clasificarea mijloacelor fixe. Modificările au fost făcute de Ministerul Finanțelor chiar în timpul misiunii de audit.

De asemenea, Curtea de Conturi a recomandat Ministerului Finanțelor să asigure înregistrarea în contabilitate a patrimoniului de stat aflat în gestiunea Instituției Publice „Centrul Tehnologiilor Informaționale în Finanțe”, indicând probleme în reflectarea și gestionarea unor active de stat.

O altă concluzie importantă vizează proiectul investițional „Modernizarea infrastructurii în cadrul Mecanismului de Interconectare a Europei”. Auditorii au cerut Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal să analizeze oportunitatea implementării proiectului și modul în care au fost utilizate resursele financiare alocate acestuia.

Totodată, Curtea de Conturi a îndemnat Agenția Proprietății Publice să completeze evidența terenurilor aflate în gestiunea Serviciului Fiscal de Stat, iar Ministerul Finanțelor să corecteze normele metodologice de contabilitate privind lucrările de reparație capitală a activelor aflate în gestiunea instituțiilor bugetare.