theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
25 Mai 2026, 17:00
2 172
Copiază linkul
Link copiat

Curtea de Apel va pronunța decizia în dosarul lui Nicanor Ciochină pe 16 iunie

Curtea de Apel Centru se va pronunța pe 16 iunie în dosarul lui Nicanor Ciochină, fostul edil de Boldurești, acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent.

Curtea de Apel va pronunța decizia în dosarul lui Nicanor Ciochină pe 16 iunie.
Curtea de Apel va pronunța decizia în dosarul lui Nicanor Ciochină pe 16 iunie.

Instanța va decide dacă menține sau modifică pedeapsa de șapte ani de închisoare stabilită anterior, care a fost contestată, transmite ipn.md.

În cadrul ședinței de luni, inculpații au avut ultimele luări de cuvânt în fața judecătorilor. Nicanor Ciochină susține că nu este vinovat. În același timp, complicele său, Ion Andronache, și-a recunoscut parțial vina și a susținut că l-ar fi ajutat pe edil să ascundă urmele accidentului, însă fără a cunoaște despre producerea acestuia.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale precizează că cei doi condamnați rămân în arest, până la o decizie finală a Curții de Apel.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici