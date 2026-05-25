Curtea de Apel va pronunța decizia în dosarul lui Nicanor Ciochină pe 16 iunie.

Instanța va decide dacă menține sau modifică pedeapsa de șapte ani de închisoare stabilită anterior, care a fost contestată, transmite ipn.md.

În cadrul ședinței de luni, inculpații au avut ultimele luări de cuvânt în fața judecătorilor. Nicanor Ciochină susține că nu este vinovat. În același timp, complicele său, Ion Andronache, și-a recunoscut parțial vina și a susținut că l-ar fi ajutat pe edil să ascundă urmele accidentului, însă fără a cunoaște despre producerea acestuia.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale precizează că cei doi condamnați rămân în arest, până la o decizie finală a Curții de Apel.