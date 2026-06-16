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16 Iunie 2026, 16:15
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Curtea de Apel a menținut sentința împotriva lui Nicanor Ciochină

Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești, condamnat la șapte ani de închisoare după ce ar fi lovit mortal un copil și ar fi fugit de la locul accidentului, rămâne după gratii.

Curtea de Apel a menținut sentința împotriva lui Nicanor Ciochină.
Curtea de Apel a menținut sentința împotriva lui Nicanor Ciochină.

Astăzi, Curtea de Apel a menținut sentința Judecătoriei Chișinău din 27 februarie 2026, transmite tv8.md.

Astfel, completul de judecată condus de judecătorul Ion Bulhac a respins apelurile procurorilor și ale avocaților.

Sentința a fost păstrată și pentru presupusul său complice, Ion Andronache. Anterior, acuzatorii au solicitat aplicarea pedepsei maxime pentru bărbatul care ar fi ajutat șoferul să șteargă urmele accidentului.

Anterior, inculpatul a fost condamnat la doi ani de închisoare, însă va executa doar șase luni, restul pedepsei fiind suspendat condiționat pe o perioadă de trei ani.

În cazul lui Nicanor Ciochină, instanța a dispus pedeapsa maximă prevăzută de Codul penal: șapte ani de închisoare.

Ambii condamnați urmează să fie transferați în penitenciar pentru executarea pedepsei. Decizia Curții este definitivă și executorie, însă nu și irevocabilă, ceea ce le permite inculpaților să o conteste la Curtea Supremă de Justiție.

Ambii învinuiți pledează nevinovați.

Sursă
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