realitatea.md
18 Mai 2026, 19:52
8 242
Cum se simt cei opt pacienți cu febră Q din Moldova

Cei opt pacienți diagnosticați cu febră Q în Republica Moldova se află în stare satisfăcătoare, iar o parte dintre ei urmează să fie externați.

Declarația aparține Ludmilei Lungu, specialist în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Totodată, specialiștii atrag atenția că ultimele cazuri de febră Q în Moldova fuseseră raportate în 2017, iar până atunci boala era înregistrată în fiecare an, transmite realitatea.md.

„Starea lor este satisfăcătoare și chiar o bună parte deja merg spre externare”, a precizat Ludmila Lungu.

Aceasta a menționat că pacienții urmează tratament cu antibiotice și evoluează favorabil. „Este tratament și foarte bine că pacienții răspund la tratament”, a spus specialista, precizând că se aplică antibioticoterapia.

Cazurile au fost confirmate în perioada 16 aprilie – 13 mai 2026, șase dintre ele în municipiul Chișinău, iar câte unul în raioanele Cahul și Cantemir. Printre pacienți se numără și un copil de 10 ani.

Ludmila Lungu a mai subliniat că boala nu prezintă risc de răspândire de la om la om.

„Boala nu se transmite de la om la om. Se transmite doar de la animale — prin inhalarea particulelor de praf contaminate, contact direct cu animale infectate sau prin consumul de lapte crud și produse lactate nepasteurizate”, a explicat aceasta. 

