Cum s-ar putea reflecta majorarea TVA asupra prețurilor la medicamente și servicii medicale.

Ministerul Sănătății se opune creșterii TVA pentru medicamente și avertizează că reforma fiscală propusă de Ministerul Finanțelor va provoca un „val în lanț de scumpiri” și poate „distruge sistemul de sănătate”.

Jurnaliștii de la Europa Liberă au calculat cât de mult ar putea crește prețurile la unele medicamente și servicii medicale în cazul majorării taxei.

În emisia radioului public, ministrul sănătății Emil Ceban a declarat că Ministerul Sănătății a trimis un aviz negativ de șapte pagini privind proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Motivul principal este creșterea cotei TVA de la 8% la 20%.

Potrivit ministrului, spitalele nu vor putea face față creșterii prețurilor la medicamente și materiale consumabile, statul va trebui să aloce fonduri suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor, iar cei mai afectați vor fi persoanele în vârstă și pacienții cu boli cronice.

La rândul său, Ministerul Finanțelor a promis să analizeze și să discute cu atenție toate propunerile pentru a se asigura că modificările propuse pot funcționa eficient în interesul cetățenilor.

Ce medicamente se cumpără cel mai des

Pentru a evalua posibila creștere a prețurilor, au fost selectate cele mai solicitate medicamente, cumpărate cel mai frecvent în farmacii: remedii pentru durere, febră, tensiune arterială crescută, tuse și probleme digestive. Este vorba despre medicamente accesibile, unele făcând parte din programul de compensare.

Conform calculelor, prețurile ar putea crește cu aproximativ 10%, și nu cu 12%, cum s-ar crede la prima vedere. Acest lucru se datorează faptului că majorarea TVA înseamnă creșterea nu a costului de bază al produsului, ci a taxei pe care statul o percepe la vânzare și care, de regulă, este inclusă în prețul final.

Așadar, un pachet de 20 de capsule de ibuprofen, un remediu popular pentru durere și febră, ar putea costa cu aproximativ 5 lei mai mult. Iar un pachet de 20 de tablete de Kreon pentru îmbunătățirea digestiei ar putea deveni mai scump cu 14 lei.

Se pot scumpi și serviciile medicale

Creșterea TVA poate influența și costul serviciilor medicale. Chiar și serviciile acoperite de asigurarea obligatorie de asistență medicală au un anumit cost. Catalogul tarifar unic pentru instituțiile medicale de stat este aprobat de Guvern, ultima actualizare fiind în 2024 și reflectă sumele plătite de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Pentru calcule au fost alese câteva servicii medicale – de la consultația unui specialist și analize standard până la o zi de spitalizare.

Conform calculelor:

consultația medicului ar putea crește cu aproximativ 20 de lei;

operația de apendicectomie – cu aproape 280 de lei.

Mai puține venituri în sistemul de asigurări medicale

Reforma propusă de Ministerul Finanțelor prevede și reducerea contribuției individuale a angajaților la asigurarea obligatorie de asistență medicală de la 9% la 7%.

Aceasta înseamnă că în bugetul CNAM vor intra mai puține fonduri de la angajați.

Pentru anul 2026, CNAM estimează venituri de aproape 19 miliarde de lei, dintre care:

11 miliarde de lei (58%) ar trebui să provină din contribuții de asigurări și vânzarea polițelor medicale;

aproximativ 8 miliarde de lei – sub formă de transferuri din bugetul de stat.

Momentan nu este clar cum intenționează Guvernul să compenseze diferența dintre creșterea cheltuielilor cauzată de scumpiri și reducerea veniturilor din contribuțiile de asigurări.