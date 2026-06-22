CSP s-a pronunțat împotriva proiectului de lege privind salariile din sectorul public.

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) nu susține proiectul noii legi privind salarizarea în sectorul public, motivând că acesta nu ia în considerare particularitățile sistemului procuraturii.

Documentul, pentru care a fost emis un aviz negativ, prevede reducerea unor coeficienți salariali, diminuarea sporurilor și premiilor anuale, precum și menținerea diferenței salariale dintre procurori și judecători, transmite rupor.md.

Membrii CSP precizează că nu contestă necesitatea reformei salariale în sectorul public, însă consideră că proiectul trebuie analizat din perspectiva impactului asupra funcționalității și independenței procuraturii. În opinia lor, lipsește o analiză separată a situației din sistem, inclusiv deficitul de personal și posturile vacante, precum și o evaluare comparativă cu țările membre ale Uniunii Europene.

Potrivit Consiliului, proiectul contrazice obiectivele declarate. Deși autorii susțin că urmăresc creșterea atractivității funcțiilor publice, documentul prevede reducerea sporurilor pentru performanță, diminuarea premiilor anuale și a unor compensații pentru anumite categorii de angajați.

Instituția atrage atenția asupra diferențelor salariale între funcții cu nivel comparabil de responsabilitate. Conform CSP, proiectul introduce o diferență de un grad salarial între funcția de adjunct al procurorului general și cea de conducător al procuraturii specializate.

De asemenea, Consiliul semnalează diferențe salariale între procurorii din raioane și cei din procuraturile teritoriale, care pot ajunge până la cinci clase salariale, inclusiv în cazul angajaților cu vechime și statut profesional identic.

În opinia CSP, aplicarea noii formule salariale poate conduce la o diferență de până la șase trepte salariale între salariul unui procuror raional și cel al unui judecător — în favoarea judecătorului.

În acest context, Consiliul solicită revizuirea claselor salariale pentru procuraturile teritoriale și reexaminarea proiectului de lege, astfel încât să reflecte situația reală și necesitățile sistemului procuraturii.