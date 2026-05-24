CSP, despre evaluarea externă a procurorului general: Decizia a fost luată pe baza materialelor verificate.

Discuțiile au apărut după ce în presă au fost publicate detalii din raportul Comisiei de evaluare, conform cărora o parte din averea acestuia provine dintr-o moștenire de familie găsită în gospodăria părinților, transmite moldpres.md.

Consiliul Superior al Procurorilor a subliniat că evaluarea externă reprezintă un proces complex, desfășurat în mai multe etape cu participarea unei comisii independente și a experților, și presupune verificarea unui volum semnificativ de documente, explicații, date și circumstanțe. Ulterior, în limitele competențelor prevăzute de lege, CSP examinează materialele și concluziile prezentate, asigurând respectarea cadrului legal și a garanțiilor procedurale aplicabile.

„CSP consideră că orice analiză publică a unui astfel de caz trebuie să țină cont de toate elementele investigate în cadrul procedurii și să evite scoaterea din context a unor declarații sau circumstanțe care pot crea o imagine distorsionată a concluziilor comisiei”, au subliniat membrii consiliului.

CSP menționează că evaluarea a inclus aspecte legate de situația familială, proprietățile moștenite, activitatea economică a membrilor familiei și alte circumstanțe personale pe o perioadă îndelungată, care necesită o examinare complexă și atentă.

Conform raportului de evaluare, explicațiile prezentate de Alexandru Machidon au fost analizate din punct de vedere al coerenței, logicii și argumentării și verificate prin compararea cu materialele și informațiile colectate de comisie.

„În acest caz, CSP a luat decizia pe baza raportului și concluziilor Comisiei de evaluare externă, după examinarea tuturor circumstanțelor și materialelor verificate în cadrul procedurii legale, și nu pe baza interpretărilor sau speculațiilor apărute ulterior în spațiul public”, au argumentat membrii CSP.

