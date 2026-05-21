CSP a aprobat interimatul a doi adjuncți la Procuratura UTA Găgăuzia.

Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de joi a Consiliului Superior al Procurorilor, transmite ipn.md.

Ordinul procurorului general, Alexandru Machidon, cu privirea la numirea celor doi a fost motivat prin necesitatea asigurării eficienței procesului managerial și a bunei funcționări a Procuraturii UTA Găgăuzia.

În cadrul ședinței CSP, Anatoli Arabadji a declarat că lucrează în organele Procuraturii din 2006. Inițial a activat la Procuratura raionului Taraclia, iar din 2008 a fost transferat la Procuratura orașului Ceadâr-Lunga. Ulterior, din 1 aprilie 2025, activează în cadrul Procuraturii UTA Găgăuzia. Arabadji a menționat că nu a fost sancționat disciplinar, iar ultima evaluare a avut loc în 2024.

Întrebat despre provocările specifice regiunii, procurorul a menționat că o parte dintre cetățeni și angajați ai organelor de drept nu cunosc limba de stat. Potrivit lui, în ultimii ani au fost organizate cursuri de limbă română, iar situația s-a îmbunătățit.

La rândul său, Dmitrii Ianac a declarat că activează în sistem din 2003. El și-a început activitatea la Procuratura raionului Taraclia, iar din 2006 a fost transferat la Procuratura raionului Ceadâr-Lunga, unde în aprilie 2013 a fost numit adjunct al procurorului, funcție pe care a deținut-o până în 2016.

În prezent, el lucrează în cadrul Procuraturii UTA Găgăuzia, iar din 1 aprilie 2025 activitatea sa este legată în mare parte de reprezentarea acuzării de stat. Ianac a menționat în cadrul ședinței că obiectivele sale vizează combaterea criminalității, gestionarea eficientă a resurselor umane, conducerea și exercitarea urmăririi penale, reprezentarea acuzării de stat și colaborarea cu alte instituții de drept.

Prin urmare, în urma votului CSP, interimatul dispus în privința lui Anatoli Arabadji a fost aprobat cu șapte voturi, iar cel al lui Dmitrii Ianac, cu șase voturi. Hotărârile pot fi contestate la Curtea Supremă de Justiție în termen de zece zile lucrătoare.