Crimele de la Beriozchi: Făptașul, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru unul dintre episoade.

Bărbatul de 63 de ani din localitatea Beriozchi, Anenii Noi, care în anul 2011 a omorât un zilier și a înhumat cadavrul pe teritoriul propriei gospodării, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.

Sentința a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Căușeni, transmite deschide.md.

Potrivit Procuraturii Generale, crima a fost comisă în perioada 24–26 decembrie 2011. Infractorul, aflându-se la domiciliul său, în urma unui conflict izbucnit cu victima privind remunerarea pentru munca prestată în gospodăria sa, i-a aplicat acesteia multiple lovituri în diferite regiuni ale corpului, inclusiv în zona capului, provocându-i leziuni incompatibile cu viața.

După comiterea infracțiunii, inculpatul a înhumat clandestin cadavrul victimei pe teritoriul propriei gospodării, în scopul ascunderii urmelor infracțiunii.

În urma unui șir de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație, inclusiv cu participarea agenților sub acoperire, osemintele victimei au fost depistate și ridicate în cadrul unor percheziții efectuate în luna ianuarie 2026.

Ca urmare a acțiunilor complexe de urmărire penală și a expertizelor judiciare dispuse, procurorii au acumulat probe suficiente pentru trimiterea cauzei în judecată, iar prima instanță a concluzionat în privința culpabilității persoanei acuzate.

Procurorii au solicitat detenție pe viață, iar urmare a studierii sentinței integrale vor decide despre oportunitate contestării sentinței cu apel.

De menționat că, sub conducerea Procuraturii, în privința aceluiași bărbat sunt investigate și alte cauze penale aflate în prezent în derulare.