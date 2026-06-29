Creșterea vârstei de pensionare pentru forțele speciale: Anterior, MAI a numit această informație „dezinformare”.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin declara în noiembrie 2025 că informațiile privind majorarea vârstei de pensionare pentru angajații din sistemul afacerilor interne reprezintă „dezinformare” și „manipulare”.

La câteva luni distanță însă, Guvernul propune o astfel de modificare, care prevede creșterea treptată a vârstei minime de pensionare pentru militari și funcționarii cu statut special, de la 45 de ani în 2027 până la 50 de ani în 2036, informează unimedia.info.

„Este o dezinformare și nu există niciun proiect în care crește vârsta de pensionare a angajaților sistemului afacerilor interne. Face parte din aceleași metode de manipulare și amenințările hibride prin care se încearcă intimidarea funcționarilor publici. Și repet încă o dată, nu există niciun proiect care să majoreze vârsta de pensionare a angajaților sistemului afacerilor interne și, în general, a funcționarilor publici cu statut special”, a declarat șefa MAI în 2025.

Între timp, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că angajații cu statul special nu vor mai ieși la pensie după 12,5 ani de muncă. PAS le majorează stagiul la 20 de ani și vârsta de pensionare - la 50 de ani.

În acest context, Federația Sindicatelor din Moldova „Sindlex” și-a exprimat îngrijorarea față de proiectele de legi elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale privind pensiile militarilor și funcționarilor cu statut special, modificarea garanțiilor sociale și salarizarea în sectorul bugetar.

Sindicatul avertizează că aceste inițiative au generat incertitudine și un val de demisii în rândul angajaților din structurile de forță, situație care ar putea afecta capacitatea operațională și securitatea statului.