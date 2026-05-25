Creșterea traficului de droguri în rândul minorilor a depășit 40% într-un an.

Un studiu european, publicat în 2025, arată că doar 3,9% dintre adolescenții cu vârsta de 15–16 ani din Republica Moldova au declarat că au consumat ilegal droguri cel puțin o dată în viață, în timp ce media europeană este de aproximativ 13%, scrie logos-pres.md.

Cu toate acestea, datele statistice din ultimii trei ani indică o creștere a dimensiunii traficului ilegal de droguri, în special în ceea ce privește drogurile sintetice și amestecurile de substanțe narcotice. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în 2025 au fost înregistrate 1301 cazuri de infracțiuni legate de droguri, cu implicarea minorilor, cu 25,9% mai mult comparativ cu perioada precedentă.

Una dintre cele mai frecvente infracțiuni este traficul de droguri fără scop de vânzare, în această categorie fiind înregistrată o creștere de 9,3% față de 2024. În același timp, numărul cazurilor de trafic ilegal de droguri cu scop de vânzare a crescut cu peste 40%: de la 300 de cazuri în 2024 la 425 în 2025.

Ombudsmanul Vasile Coroi a atras atenția că aproape toate dosarele penale cu implicarea minorilor au fost trimise în judecată fără aplicarea mecanismelor de scoatere din sfera justiției penale (dejudiciarizare).

„Această practică indică o abordare predominant represivă, indiferent dacă fapta privește deținerea de droguri fără scop de vânzare sau distribuirea acestora”, a declarat el.

Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului consideră necesară schimbarea abordării în politica antidrog: „Consider necesară o schimbare de paradigmă — trecerea de la măsuri punitive la măsuri complexe de prevenire, tratament, consiliere psihologică și reintegrare socială. Este important să fie recunoscuți copiii care consumă substanțe psihoactive drept beneficiari ai protecției statului, și nu infractori sau contravenienți”, a declarat Coroi.