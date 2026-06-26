Cresc garanțiile bănești pentru inculpați.

Guvernul a aprobat o serie de modificări legislative propuse de Ministerul Justiției pentru a bloca tentativele persoanelor condamnate sau cercetate penal de a fugi din țară sau de a se ascunde de lege.

Una dintre inovațiile importante se referă la garanția personală a organizației — o măsură preventivă prin care o persoană juridică de încredere garantează în scris comportamentul adecvat al inculpatului și prezența acestuia în instanță, susținând acest lucru cu o cauțiune bănească. Pentru că sumele anterioare erau considerate disproporționat de mici și practic echivalau cu cauțiunile pentru persoanele fizice, noua lege majorează semnificativ pragul financiar. Dacă anterior mărimea cauțiunii era între 300 și 1.000 de unități convenționale, acum aceasta va crește și va fi între 1.000 și 3.000 de unități convenționale, scrie logos-pres.md.

În plus, aceste fonduri nu vor mai fi transferate în conturile de depozit ale procuraturii sau instanțelor — administrarea lor trece integral în responsabilitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.

Institutul digital al „interdicției”

O altă modificare importantă vizează Codul Penal — de acum înainte, părăsirea neautorizată a locuinței de către o persoană aflată sub arest la domiciliu va fi calificată oficial ca evadare. Această normă conferă organelor de drept puterea legală de a declara imediat persoana în căutare, în momentul constatării faptei, și de a utiliza întregul spectru de măsuri speciale de investigație pentru localizarea acesteia.

De asemenea, proiectul de lege elimină intervalul de timp în care inculpații puteau profita pentru a fugi înainte ca sentința să intre în vigoare efectiv. Acum, dacă acuzatul lipsește la pronunțarea verdictului, instanța are dreptul să emită chiar în ședință o hotărâre de punere în căutare și de stabilire a interdicției de părăsire a țării.

În Codul de Procedură Penală se introduce chiar institutul stabilirii interdicției (consemn), care se împarte în două tipuri: informațional și la frontieră. Aceste instrumente digitale vor permite identificarea rapidă a locației persoanei și blocarea imediată a încercărilor acesteia de a traversa frontiera.

Proiectul urmează să fie adoptat de Parlament.