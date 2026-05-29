rupor.md
29 Mai 2026, 13:24
7 659
Cozile la granița cu România perturbă excursiile: Operatorii turistici din Moldova trag un semnal de alarmă

Asociația Patronală a Industriei Turismului din Moldova (APIT) a făcut apel către autorități să intervină urgent în situația de la frontiera moldo-română.

Organizația solicită simplificarea procedurii de trecere pentru autocarele turistice.

Potrivit asociației, întârzierile îndelungate la punctele de trecere Leușeni — Albita, Sculeni — Sculeni, Cahul — Oancea și Giurgiulești — Galați perturbă direct programele turistice, excursiile organizate și zborurile internaționale de legătură, afectând negativ și calitatea serviciilor oferite călătorilor, scrie rupor.md.

În acest context, APIT a trimis o adresare oficială autorităților competente din Moldova, solicitând inițierea unui dialog cu partea română, inclusiv cu Poliția de Frontieră a României, pentru a găsi împreună soluții de reducere a timpului de așteptare la punctele de trecere.

„APIT nu solicită derogări de la controlul legal la frontieră, ci soluții practice, previzibile și europene pentru înregistrarea eficientă a grupurilor turistice organizate, cu respectarea deplină a normelor de securitate. Turismul organizat are nevoie de mobilitate, predictibilitate și cooperare instituțională”, se menționează în declarația organizației.

Reprezentanții industriei turistice avertizează că problema se poate agrava după lansarea sistemului european de intrare/ieșire (Entry/Exit System — EES), care prevede introducerea unor proceduri digitale suplimentare de înregistrare și verificare la frontiera externă a zonei Schengen.

O îngrijorare deosebită a autorilor adresării o reprezintă grupurile organizate de copii și elevi. Aceștia călătoresc regulat în România pentru excursii educaționale, culturale, sportive sau recreative și sunt nevoiți să stea ore întregi la vamă.

APIT a adăugat că este deschisă dialogului cu structurile de stat și este pregătită să sprijine elaborarea unor măsuri concrete în interesul cetățenilor, călătorilor și întregii industrii turistice din Moldova.

Sursă
rupor.md
