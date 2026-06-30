Cozi de camioane la granița moldo-română din cauza restricțiilor de circulație impuse în contextul caniculei.

La granița moldo-română s-au format temporar cozi de camioane după ce în România au fost introduse restricții de circulație pentru vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone din cauza caniculei.

Potrivit Poliției de Frontieră a Moldovei, până la ora 20:00 este restricționată circulația camioanelor pe mai multe sectoare de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi. Restricțiile nu se aplică vehiculelor care transportă mărfuri perisabile, animale vii și cisternelor fără încărcătură.

La acest moment, camioanele care au traversat prin PTF Leușeni-Albița staționează în parcarea din zona de control, iar cele care au traversat prin PTF Sculeni staționează pe teritoriul României, într-o parcare din apropierea punctului de trecere, până la ridicarea restricțiilor de circulație.

Poliția de Frontieră a reamintit că în Republica Moldova este în vigoare Codul Roșu de caniculă și a îndemnat transportatorii să își planifice din timp traseul și ora traversării frontierei pentru a reduce timpul de așteptare.