Costurile pentru distrugerea produselor accizabile vor fi suportate de proprietari

Regulile au fost aprobate printr-o hotărâre corespunzătoare a Guvernului, conform căreia se aduc modificări Regulamentului privind modul de achiziționare și utilizare a mărcilor accizabile pentru produsele din tutun, cartușe și rezerve pentru țigaretele electronice, înlocuitori de tutun (amestecuri fără tutun pe bază de frunze de ceai). Acestea au fost publicate și au intrat în vigoare, scrie logos-pres.md.

Documentul a fost completat cu mai multe prevederi care stabilesc imposibilitatea returnării mărcilor accizabile, precum și procedura de lichidare a produselor accizabile atunci când aceasta are loc în afara Republicii Moldova.

În astfel de cazuri, contribuabilul este obligat să informeze în prealabil Centrul pentru Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal.

Este stabilit și modul de notificare a acestora, pentru a asigura, conform legislației, controlul din partea reprezentanților acestor instituții în procesul de distrugere a produselor. Participarea lor este obligatorie, indiferent de locul desfășurării procedurii. De asemenea, există obligația de a întocmi un proces-verbal corespunzător. Cheltuielile pentru deplasarea angajaților acestora sunt suportate de agenții economici.

În plus, hotărârea exclude certificatul sanitar și declarațiile pe propria răspundere din lista documentelor necesare pentru achiziționarea mărcilor accizabile.