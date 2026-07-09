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unimedia.info logounimedia
9 Iulie 2026, 14:09
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Costiuc: Șoferul directorului MoldATSA ar primi un salariu de 700.000 de lei pe an

Liderul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc susține că șoferul directorului Întreprinderii de Stat MoldATSA ar primi un salariu de aproximativ 700.000 de lei pe an.

Costiuc: Șoferul directorului MoldATSA ar primi un salariu de 700.000 de lei pe an.
Costiuc: Șoferul directorului MoldATSA ar primi un salariu de 700.000 de lei pe an.

Deocamdată, reprezentanții MoldATSA nu au comentat public afirmațiile privind salariul invocat de Costiuc.

„Contabila are un milion de lei, despre responsabilitate vorbim?”, s-a întrebat Costiuc în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, transmite unimedia.info.

„Domnule Costiuc, acesta e „anekdot”!”, a declarat Ștefan Gligor.

Amintim că scandalul privind salariile de la întreprindere a izbucnit după ce s-a aflat că fosta purtătoare de cuvânt a MoldATSA, Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, a obținut în ultimul an venituri de peste 1,2 milioane de lei.

Ulterior, Parlamentul a aprobat crearea unei Comisii de anchetă pentru verificarea activității întreprinderilor de stat.

Sursă
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