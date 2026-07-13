Coridorul vertical de gaze câștigă avânt: Cererea de capacitate a depășit așteptările.

Cererea pentru capacitățile de transport ale Coridorului Vertical de Gaz s-a dovedit, săptămâna trecută, mai mare decât se aștepta încă de la primele licitații pentru rezervarea capacității de transport.

Interesul participanților pe piață indică rolul tot mai important al noului traseu de livrare a gazelor către Europa de Sud-Est, care ar trebui să devină o alternativă la gazul rusesc, scrie logos-pres.md, citând e-nergia.ro.

Companiile au început să rezerve capacități pentru mai mulți ani înainte

Potrivit operatorului grec al sistemului de transport gaze DESFA, cea mai mare cerere a fost înregistrată pentru conexiunea intersistemică Sidirokastro, la granița dintre Grecia și Bulgaria. Pentru anii gazieri 2026/2027–2029/2030, participanții pe piață au rezervat 46% din capacitatea de export disponibilă, iar pentru anul 2030/2031 — 26%.

În total, pentru Sidirokastro au fost oferite capacități de export de 100 GWh pe zi.

Este semnificativ faptul că anumite volume au fost rezervate chiar și pentru anul gazier 2040/2041, ceea ce indică așteptări pe termen lung ale participanților privind cererea pentru noul traseu.

Dintre cei mai mari participanți la licitație, joint-venture-ul Atlantic SEE LNG Trade, creat de Aktor Group și DEPA Commercial, a rezervat aproximativ 13.000 MWh pe zi, iar compania Metlen — 20.000 MWh pe zi.

Coridorul devine parte a noii hărți energetice a regiunii

În această săptămână, operatorii sistemelor de transport gaze ai țărilor participante la Coridorul Vertical de Gaze — Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Moldova — au discutat dezvoltarea ulterioară a proiectului. La inițiativă s-au alăturat oficial Macedonia de Nord și Serbia.

Extinderea proiectului marchează începutul pregătirii tehnice pentru conectarea noilor țări, ceea ce ar trebui să întărească integrarea piețelor energetice din Balcani și Europa Centrală.

Ministrul Mediului și Energiei al Greciei, Stavros Papastavrou, a declarat că unificarea piețelor energetice poate fi unul dintre pașii spre integrarea țărilor din Balcanii de Vest în sistemul energetic european.

Europa accelerează renunțarea la gazul rusesc

Coridorul Vertical de Gaze este considerat unul dintre principalele trasee de diversificare a livrărilor de gaz natural, după adoptarea de către Uniunea Europeană a cursului de renunțare treptată la resursele energetice rusești.

Proiectul prevede transportul gazului din sudul Europei — de la terminalele de gaze naturale lichefiate din Revithoussa și Alexandroupolis, precum și gazul azer — prin Grecia, Bulgaria și România spre Ungaria, Slovacia și Ucraina. Astfel, se intenționează înlocuirea unei părți din volumele de gaz rusesc care anterior ajungeau în regiune prin conducta TurkStream.

Potrivit directorului general al DESFA, Maria Sferruzza, pe măsură ce Europa se apropie de renunțarea completă la gazul rusesc, sistemul energetic al regiunii va avea nevoie de toate rutele disponibile de aprovizionare.

Pentru Moldova, dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze are o importanță strategică. Republica este deja participantă la inițiativă, iar extinderea infrastructurii de transport mărește posibilitățile de a primi gaz din surse alternative prin sistemele de transport gaze din România și Grecia.

Cererea ridicată pentru rezervarea capacităților arată că piața consideră noul traseu comercial atractiv cu mult înainte de implementarea completă a infrastructurii. Pentru țările din regiune, aceasta înseamnă întărirea concurenței între furnizori, reducerea dependenței de o singură sursă de import și creșterea rezilienței aprovizionării cu gaze.