theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
2 Iunie 2026, 13:49
6 529
Copiază linkul
Link copiat

Copiii și tinerii cu diabet de tip 1 vor beneficia de senzori moderni din partea statului

Copiii și tinerii cu vârsta de până la 25 de ani cu diabet zaharat de tip 1 vor beneficia de senzori pentru monitorizarea continuă a nivelului de glucoză, care vor fi compensați din fondurile asigurărilor medicale obligatorii.

Copiii și tinerii cu diabet de tip 1 vor beneficia de senzori moderni din partea statului.
Copiii și tinerii cu diabet de tip 1 vor beneficia de senzori moderni din partea statului.

Decizia de a include aceste dispozitive medicale pe lista celor compensate a fost adoptată în cadrul ședinței din 28 mai 2026 a Consiliului pentru dispozitive medicale compensate și va intra în vigoare în luna iunie, imediat după publicarea în Monitorul Oficial, scrie logos-pres.md.

Conform estimărilor oficiale, aproximativ 600 de pacienți vor beneficia anual de această facilitate, statul alocând în acest scop un buget de circa 25 de milioane de lei. Valoarea costului anual per beneficiar depășește suma de 43.000 de lei. 

Pacienții vor avea libertatea de a alege, din farmaciile contractate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), unul dintre cele trei modele de senzori autorizați de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Totodată, autoritățile menționează că lista rămâne deschisă, alți producători având posibilitatea de a depune dosare pentru autorizare și includere în programul de compensare.

Dreptul de a prescrie acești senzori le revine medicilor de familie și medicilor endocrinologi. Introducerea monitorizării continue a glicemiei reprezintă un pas important în gestionarea modernă a diabetului de tip 1, oferind o alternativă eficientă la testarea clasică prin înțepături repetate. Utilizarea tehnologiei contribuie semnificativ la prevenirea episoadelor severe de hipoglicemie și hiperglicemie, reducând riscul de complicații pe termen lung și îmbunătățind considerabil calitatea vieții pacienților. Prin această măsură, statul facilitează accesul la soluții medicale avansate, oferind un sprijin necesar atât tinerilor pacienți, cât și familiilor acestora.

Potrivit datelor Ministerului Sănătății, la sfârșitul anului 2025, în Republica Moldova aproximativ 142.000 de persoane, inclusiv peste 700 de minori, suferă de diabet. Anual sunt diagnosticate circa 10.000 de cazuri noi, iar această tendință este în creștere.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici