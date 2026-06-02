Copiii și tinerii cu diabet de tip 1 vor beneficia de senzori moderni din partea statului.

Decizia de a include aceste dispozitive medicale pe lista celor compensate a fost adoptată în cadrul ședinței din 28 mai 2026 a Consiliului pentru dispozitive medicale compensate și va intra în vigoare în luna iunie, imediat după publicarea în Monitorul Oficial, scrie logos-pres.md.

Conform estimărilor oficiale, aproximativ 600 de pacienți vor beneficia anual de această facilitate, statul alocând în acest scop un buget de circa 25 de milioane de lei. Valoarea costului anual per beneficiar depășește suma de 43.000 de lei.

Pacienții vor avea libertatea de a alege, din farmaciile contractate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), unul dintre cele trei modele de senzori autorizați de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Totodată, autoritățile menționează că lista rămâne deschisă, alți producători având posibilitatea de a depune dosare pentru autorizare și includere în programul de compensare.

Dreptul de a prescrie acești senzori le revine medicilor de familie și medicilor endocrinologi. Introducerea monitorizării continue a glicemiei reprezintă un pas important în gestionarea modernă a diabetului de tip 1, oferind o alternativă eficientă la testarea clasică prin înțepături repetate. Utilizarea tehnologiei contribuie semnificativ la prevenirea episoadelor severe de hipoglicemie și hiperglicemie, reducând riscul de complicații pe termen lung și îmbunătățind considerabil calitatea vieții pacienților. Prin această măsură, statul facilitează accesul la soluții medicale avansate, oferind un sprijin necesar atât tinerilor pacienți, cât și familiilor acestora.

Potrivit datelor Ministerului Sănătății, la sfârșitul anului 2025, în Republica Moldova aproximativ 142.000 de persoane, inclusiv peste 700 de minori, suferă de diabet. Anual sunt diagnosticate circa 10.000 de cazuri noi, iar această tendință este în creștere.