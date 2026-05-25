25 Mai 2026, 15:21
Copiii fără abonament nu trebuie dați jos din troleibuze sau autobuze: Apelul primarului Capitalei

Un copil nu ar trebui să fie dat jos din transportul public și lăsat în stradă pentru că și-a uitat abonamentul acasă sau nu are bani de călătorie. Taxatorii trebuie să identifice soluții alternative pentru astfel de situații.

Declarația a fost făcută de primarul Capitalei, Ion Ceban.

Reacția vine după un caz recent, când o fetiță din clasa a patra a fost obligată să coboare din troleibuz în plină furtună, deoarece își uitase abonamentul acasă, informează Radio Moldova.

Potrivit primarului, în astfel de cazuri, angajații din transport pot verifica carnetul de elev sau alte documente care confirmă că minorul frecventează o școală.

„Să nu avem situații când copiii sunt dați jos din transportul public, nu contează care o fi motivul. Înțelegem că aceste situații pot fi diferite, dar noi suntem maturii care trebuie să fim înțelepți, să dăm dovadă, în primul rând, de profesionalism”, a declarat Ion Ceban, la ședința Primăriei Chișinău din 25 mai.

Asemenea situații nu trebuie admise nici în cazul copiilor, nici al persoanelor cu nevoi speciale, spune primarul, care a cerut conducerii Direcției Mobilitate Urbană, precum și administratorilor Regiei Transport Electric și Parcului Urban de Autobuze să discute periodic cu personalul din teren despre modul în care trebuie gestionate asemenea cazuri.

Totodată, Ceban a solicitat întreprinderilor municipale de transport să publice periodic numerele de contact la care cetățenii pot sesiza eventualele incidente.

Precizăm că, săptămâna trecută, o elevă din clasa a patra a fost obligată să coboare din troleibuz după ce taxatorul a constatat că aceasta nu avea la ea abonamentul de călătorie. Incidentul a avut loc în timp ce afară bătea un vânt puternic și erau anunțate ploi cu descărcări electrice.

Părinții au precizat că, din fericire, fetița a ajuns acasă în siguranță. Ulterior, aceștia au fost contactați de reprezentanții Parcului urban de troleibuze, care și-au cerut scuze și le-au transmis că își doresc ca asemenea incidente să nu se mai repete.

Sursă
radiomoldova.md logoradiomoldova
