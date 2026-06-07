Copaci: În transportul public din Chișinău va fi introdus un sistem modern de e-ticketing.

Lilian Copaci, șeful Departamentului Municipal de Transport Public Chișinău, a anunțat acest lucru în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” la postul de televiziune N4, transmite noi.md.

El a menționat că aceste sisteme nu sunt ieftine, iar finanțarea este un factor semnificativ. Ideea este de a oferi sistemului de bilete electronice informații mai complete nu doar despre numărul de pasageri transportați, ci și despre statisticile pentru diferite categorii de cetățeni (elevi, studenți, pensionari) și plata acestora pentru diverse abonamente, ceea ce necesită software scump.

Lilian Copaci a explicat că proiectele pilot anterioare de implementare a sistemului de bilete electronice nu au oferit informațiile necesare de acest fel. Prin urmare, sunt necesare în continuare resurse semnificative pentru achiziționarea de software specializat, echipamente, validatoare de bilete etc.

Anterior, la Chișinău a fost prezentat un studiu privind sistemul e-ticketing. Acest studiu face parte din proiectul MOVE IT like Lublin, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria Chișinău.

Potrivit experților care au realizat studiul, documentul prezintă soluții de transport public, cum ar fi carduri contactless, bilete digitale și aplicații mobile, concepute pentru a oferi cetățenilor acces mai rapid, confort sporit și un mediu mai curat.

Scopul proiectului este modernizarea transportului public din Chișinău și alinierea la standardele europene.