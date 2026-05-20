Controlul coletelor în Moldova se intensifică din cauza creșterii bruște a comenzilor online.

Numărul coletelor expediate a explodat, iar odată cu acest lucru au sporit și riscurile ca aceste livrări să fie folosite pentru transportul drogurilor sau al altor produse ilegale. Doar în primele trei luni ale anului, în Republica Moldova au ajuns peste trei milioane de colete. Pentru a preveni orice tentativă de contrabandă, fiecare expediere este supusă unor controale riguroase, coletele fiind scanate sau desigilate pentru verificări, informează Radio Moldova.

Într-un singur punct vamal, ajung zilnic aproximativ 30 de mii de colete. Toate sunt scanate, iar, în cazul apariției unor suspiciuni, sunt supuse verificărilor riguroase.

Angajații Serviciului Vamal pot deschide coletele pentru a se asigura că acestea nu conțin droguri sau alte produse interzise. Între timp, restul pachetelor sunt livrate către destinatari.

Procedura de verificare a coletului începe prin schimbul de informații între operatorul poștal și serviciul vamal.

„Cu o oră înainte de trecerea frontierei vamale a unității de transport cu trimiteri poștale, operatorul poștal livrează informația din sistemele lor informaționale pentru a efectua un control vamal prealabil la trimiterile poștale”, explică Igor Osadcenco, șef interimar la un post vamal intern.

Ulterior, coletele sunt scoase din unitatea de transport într-un loc aprobat pentru efectuarea controlului vamal, care include și procesul de scanare.

În funcție de conținutul coletului, dacă acesta este voluminos și conține obiecte mai mici, procesul de scanare poate dura aproximativ 10-15 minute.

Funcționarii vamali au dreptul să verifice și fizic coletele.

Scanarea facilitează identificarea obiectelor interzise. Procesul este efectuat de către funcționarul vamal, cu utilizarea unui echipament specializat de scanare. Au fost înregistrate și cazuri în care cei care au expediat pachetele au ascuns droguri în ele.

„Cu părere de rău, cazuri au fost. E bine că depistăm, dar au fost cazuri de încercări de introducere a unor obiecte interzise. Sunt și cazuri de droguri: amfetamină, cocaină, obiecte psihotrope”, menționează Igor Osadcenco.

În astfel de situații, coletul este reținut și sunt sesizate instituțiile responsabile de combaterea traficului de droguri.

„Multe cazuri avem când sunt camuflate lucrurile interzise. Se vede fiecare lucru, cât de mic nu ar fi sau când este camuflat în haine sau alte lucruri se observă”, spune Irina Pahotin, inspector principal, post vamal intern.

Anul trecut, peste 11 milioane de colete au ajuns în Republica Moldova.

În comparație cu 2024, creșterea este de aproape trei ori. Creșterea masivă a numărului de colete, precum și riscurile tot mai mari legate de utilizarea acestora pentru transportul drogurilor și altor produse ilegale, determină autoritățile să ia în calcul măsuri mai stricte de control.

Subiectul a fost pus în discuție și la nivelul Consiliului Național de Securitate, care a stabilit un set de măsuri pentru consolidarea controalelor și a cooperării între instituții.

Președinta Maia Sandu a cerut explicit extinderea verificărilor asupra coletelor poștale, în condițiile în care infrastructura actuală nu permite un control complet.