Controlul asupra pescuitului ilegal în Moldova va fi intensificat.

Despre aceasta au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului, menționând că instituția intensifică măsurile de combatere a braconajului, transmite moldova1.md.

Adjunctul șefului Direcției controlului resurselor cinegetice și piscicole, Ion Botnariuc, a declarat că amploarea braconajului rămâne semnificativă, în special în zonele cu o concentrație ridicată de resurse piscicole.

Potrivit acestuia, pescuitul ilegal perturbă procesul natural de reproducere a peștilor, reduce populațiile speciilor valoroase și afectează echilibrul biologic al corpurilor de apă.

Cel mai mare număr de încălcări este înregistrat pe Nistru, Prut și în lacul de acumulare Dubăsari. În perioada de reproducere, peștii din familia crapului sunt deosebit de vulnerabili.

În funcție de gravitatea încălcării, braconierii riscă sancțiuni administrative sau penale. Dacă prejudiciul depășește 10.000 de lei sau sunt folosite dispozitive electrice ori alte metode de distrugere în masă a peștilor, făptașii pot fi trași la răspundere penală.

„Pedeapsa prevede amendă de la 550 la 1.050 de unități convenționale, muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de la 180 la 480 de ore sau închisoare de până la un an”, a subliniat Botnariuc.

Ecologiștii au mai comunicat că, în timpul raidurilor, se confruntă cu o serie de dificultăți din cauza lipsei personalului și a suprafeței mari a corpurilor de apă controlate. În plus, plasele de pescuit ilegale sunt adesea lăsate nesupravegheate, ceea ce complică identificarea făptașilor.

Inspectoratul a subliniat că lupta împotriva braconajului se desfășoară în colaborare cu Poliția de Frontieră, Poliția și autoritățile locale.