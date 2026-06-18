Contrabandă din Spania: Un lot de marijuana, confiscat la postul vamal Leușeni.

Angajații Serviciului Vamal au reținut doi pasageri ai unui autobuz de linie care au încercat să introducă în Moldova aproximativ 1,2 kilograme de marijuana.

Despre aceasta informează serviciul de presă al instituției, precizând că ancheta cazului este condusă de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, transmite rupor.md.

Un autobuz care venea din Spania a fost oprit pentru verificări la postul vamal Leușeni. Vameșii, împreună cu Poliția de Frontieră, au inspectat compartimentul pentru bagaje și au găsit într-un colet al unuia dintre pasageri cinci pachete vidate cu o substanță uscată verde, cu miros specific de canabis. Tot acolo au fost găsite cinci punguțe cu semințe, presupus ale aceleiași substanțe narcotice. Toate obiectele suspecte au fost confiscate și trimise pentru expertiză.

În acest caz, oamenii legii au reținut pentru 72 de ore doi bărbați în vârstă de 47 și 53 de ani. Ambii suspecți au cetățenie dublă — a Moldovei și a României. Ancheta continuă pentru a identifica toți posibilii complici ai acestei scheme de contrabandă.