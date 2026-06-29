Consumul de droguri și numărul persoanelor dependente sunt în creștere în Moldova.

Numărul dosarelor de trafic de droguri este în creștere în Republica Moldova, iar traficanții folosesc metode tot mai sofisticate pentru a introduce substanțe interzise în țară.

În primele cinci luni ale acestui an, au fost pornite 714 cauze penale, cu aproximativ 150 mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, informează Radio Moldova.

Totodată, a crescut semnificativ și numărul de persoane ce consumă droguri, iar la finele anului trecut în evidență erau aproximativ 14.000 de persoane.

Potrivit specialiștilor, dependența poate afecta orice persoană, iar cel mai dificil pas este recunoașterea problemei.

Oamenii legii informează că traficul de droguri devine tot mai complex și se desfășoară adesea prin Telegram. În ciuda sutelor de sesizări către administrația platformei, nu există un răspuns, astfel că organele de anchetă dezvoltă propriile metode de combatere.

Potrivit Poliției, au crescut și cantitățile de droguri confiscate: marijuana – cu 50%, iar substanțele sintetice – cu aproximativ 50%. Totodată, apar noi forme de droguri, inclusiv amestecuri lichide, care sunt mascate drept substanțe legale. Într-unul dintre cazuri, drogurile au fost ascunse într-un butoi și deghizate în ulei de motor.

Ministerul Sănătății informează că numărul consumatorilor de droguri a crescut de la 11.400 în 2022 la 12.400 în 2024. Oficial, în evidență sunt 704 persoane, iar 666 beneficiază de terapie substitutivă. Totuși, estimările reale indică aproximativ 50.000 de consumatori.

Experții subliniază că prevenția începe în familie, iar un rol important îl au părinții și psihologii școlari.