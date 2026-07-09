Construcții și defrișări investigate într-o zonă forestieră de la marginea Chișinăului.

Peste 8.800 de metri pătrați de teren forestier din trupul de pădure „Doina”, de la marginea municipiului Chișinău, ar fi fost afectați prin defrișări, excavări și construcții neautorizate.

Procurorii au efectuat percheziții într-un dosar penal privind infracțiuni contra mediului, prejudiciul estimat depășind 4 milioane de lei, transmite ipn.md.

Potrivit Procuraturii Generale, ancheta vizează diminuarea suprafețelor fondului forestier și exploatarea neautorizată a solului pe terenuri atribuite în folosință unor persoane fizice și juridice.

Procurorii susțin că, pe parcursul mai multor ani, aici ar fi fost realizate lucrări de construcție, instalate rețele inginerești, precum și efectuate excavări și defrișări care au dus la degradarea terenului forestier.

Deși legislația silvică interzice construcțiile capitale pe terenurile din fondul forestier, pe unul dintre terenurile investigate sunt înscrise în Registrul Bunurilor Imobile mai multe construcții cu destinații comerciale și de prestări servicii. Potrivit oamenilor legii, acestea ar avea caracteristicile unor construcții capitale.

Totodată, este investigată edificarea unei construcții cu o suprafață de peste 850 de metri pătrați, autorizată ca „terasă de tip închis”, dar care, potrivit constatărilor preliminare, ar avea caracteristicile unei construcții capitale.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului urmează să stabilească exact valoarea prejudiciului și măsurile necesare pentru repararea daunelor și restabilirea fondului forestier. Procuratura nu a anunțat deocamdată persoane bănuite în acest dosar.