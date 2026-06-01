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logos.press.md logologos
30 Iunie 2026, 07:45
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Construcția liniei electrice Bălți-Suceava va dura 24 de luni

Linia de înaltă tensiune 400 kV Bălți-Suceava, denumită „Linia de stabilitate”, va fi construită de compania turcă SA-RA, care a câștigat concursul internațional.

Construcția liniei electrice Bălți-Suceava va dura 24 de luni.
Construcția liniei electrice Bălți-Suceava va dura 24 de luni.

Contractul dintre aceasta și Î.S. Moldelectrica a fost semnat vinerea trecută. 

În cadrul aceleiași ceremonii, Ministerul Energiei al Republicii Moldova, întreprinderea de stat Moldelectrica și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au semnat un acord de grant pentru implementarea proiectului „Interconectarea rețelelor electrice ale Republicii Moldova și României, etapa II”, care prevede construcția liniei aeriene de înaltă tensiune Bălți-Suceava, scrie logos-pres.md.

Implementarea proiectului include construcția infrastructurii legate de linia electrică de 400 kV, inclusiv fundațiile pentru stâlpi, structuri metalice, conductori, izolatori, sisteme de protecție și împământare, precum și integrarea noii infrastructuri în arhitectura operațională a rețelei electrice gestionate de întreprinderea de stat Moldelectrica. Paralel vor fi realizate toate măsurile necesare pentru asigurarea conformității cu cerințele tehnice, de mediu și de securitate aplicabile proiectelor de infrastructură energetică cu importanță strategică.

Dorin Junghietu, ministrul Energiei din Moldova, a subliniat că în prezent Republica Moldova construiește trei linii care vor schimba definitiv harta energetică a țării, care până acum câțiva ani depindea aproape în totalitate de energia provenită din Rusia.

Proiectul Bălți-Suceava finalizează crearea rețelei de interconectări cu Uniunea Europeană după linia internă Vulcănești-Chișinău (Linia independenței energetice) și linia centrală de interconectare Strășeni-Gutinăș (Linia libertății).

„Este vorba nu doar despre infrastructură, ci și despre creșterea securității, consolidarea concurenței pe piață și extinderea oportunităților pentru cetățeni și economie”, a declarat ministrul Dorin Junghietu.

Noua linie electrică, cu o lungime de aproximativ 45 km, va traversa pentru moment teritoriul Moldovei, devenind o componentă importantă a viitoarei linii dintre Republica Moldova și România.

Valoarea contractului de construcție este de 17,5 milioane de euro, iar termenul de realizare este de 24 de luni. Costul total al proiectului este de aproximativ 77 milioane de euro, inclusiv un grant al UE în valoare de 15,4 milioane de euro, care prevede construcția liniei aeriene de înaltă tensiune de 400 kV între Bălți și Suceava și modernizarea stației electrice din Bălți.

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