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noi.md logonoi
19 Iunie 2026, 09:36
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Consiliul Superior al Magistraturii se opune extinderii evaluării judecătorilor

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se opune extinderii evaluării judecătorilor din primele instanţe pentru că ar duce la demisii şi influenţarea examinării dosarelor aflate pe rol.

Consiliul Superior al Magistraturii se opune extinderii evaluării judecătorilor.
Consiliul Superior al Magistraturii se opune extinderii evaluării judecătorilor.

Potrivit CSM, dacă evaluarea va fi extinsă, riscurile sunt enorme. Pot fi plecări din sistem şi dosare tergiversate, scrie noi.md, citând tvrmoldova.md.

„Vettingul trebuie să se oprească aici. El trebuie să se limiteze la categoriile de subiecţi care sunt astăzi prevăzute de lege. Cu judecătorii de la instanţele de fond, evaluarea să meargă înainte aşa cum este astăzi prevăzută de lege. Legea prevede o evaluare ordinară a judecătorilor, care are loc o dată la cinci ani. Colegiul de evaluare are pîrghiile necesare ca să facă inclusiv evaluarea integrităţii financiare", a declarat Sergiu Caraman, preşedintele CSM. 

Juriştii recomandă Ministerului Justiţiei să revizuiască proiectul de lege.

Proiectul Ministerului Justiţiei prevede că, până la sfârșitul lui 2027, să fie verificați, din perspectiva integrității financiare, și judecătorii instanțelor de fond, care nu au fost incluși în actualele proceduri.

Evaluarea va începe cu magistrații de la Judecătoria Chișinău, apoi cei din Bălți, Cahul și în celelalte instanțe. Comisia de la Veneţia a recomandat, printre altele, mai multă claritate privind consecințele în cazul în care judecătorul nu trece evaluarea integrităţii financiare.

În țara noastră, sunt peste 500 de judecători, dintre care 400 sunt în instanţele de fond. În prezent, prin procedura de evaluare trec doar magistraţii de la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel, precum şi preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor de fond.

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