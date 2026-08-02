Consiliul Municipal a convenit asupra unor soluții de transport „inteligente”.

Consiliul Municipal Chișinău a aprobat astăzi Planul local de acțiuni pentru crearea unui sistem de transport mai ecologic.

Documentul stabilește măsuri concrete pentru dezvoltarea unei sisteme urbane de mobilitate mai durabile, sigure și accesibile, adaptată la necesitățile municipiului, transmite logos-pres.md

Obiectivul principal al planului este îmbunătățirea calității infrastructurii urbane prin încurajarea deplasărilor pe jos, a modurilor alternative de transport, inclusiv a transportului public.

Documentul include măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii pentru pietoni și bicicliști și pentru creșterea siguranței în locurile publice. Acesta a fost elaborat de Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare în cadrul proiectului european CityWalk 2.0, finanțat de Uniunea Europeană.

Planul local de acțiuni pentru asigurarea unei mobilități mai ecologice în municipiul Chișinău completează Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD).

Reamintim că PMUD a fost aprobat pe 23 martie 2026. Documentul prevede dezvoltarea unui sistem de mobilitate care combină transportul public cu circulația pietonală și utilizarea bicicletelor. În plan au fost incluse măsuri pentru îmbunătățirea infrastructurii — construirea pistelor pentru biciclete, și a zonelor pietonale sigure. Totodată, implementarea unor soluții care reduc necesitatea de a utiliza automobilul personal (stimularea utilizării bicicletelor sau a transportului public prin tarife).

În aceeași categorie pot fi incluse semafoarele inteligente, sistemele de monitorizare a traficului, aplicațiile pentru planificarea rutelor. Sunt incluse, de asemenea, extinderea transportului electric ecologic (troleibuze și autobuze care funcționează cu combustibili alternativi) și crearea condițiilor pentru utilizarea în comun a mașinilor.