Consiliul de Supraveghere al TRM a luat act de demisia lui Vlad Țurcanu.

Ședința a fost marcată de dezbateri tensionate și opinii divergente între membrii Consiliului, informează ipn.md.

Loretta Handrabura, secretara CS, a votat împotrivă, dar a avut o mențiune. „Reiterez pentru procesul verbal, consider că aveam nevoie să luăm o pauză să precizăm niște decizii. Nu că nu aș fi de acord să luăm act de decizia domnului Țurcanu”, a spus secretara Consiliului de Supraveghere. La rândul său, Irina Mațenco, care de asemenea a votat împotrivă, a apreciat activitatea echipei manageriale conduse de Vlad Țurcanu.

În timpul discuțiilor, mai mulți membri ai Consiliului au pledat pentru amânarea examinării demisiei. Aurelian Dănilă i-a cerut lui Vlad Țurcanu să-și retragă cererea, afirmând că situația este „tragică”. „Când ne gândim de ce un director general își dă demisia, mie mi se face rău. Eu sunt cel mai vechi dintre voi și am văzut diverse. Ceea ce se întâmplă acum este tragic. Trebuie să discutăm de ce am ajuns la această situație. Și eu sunt indignat de notele juriului la Eurovision, dar asta nu înseamnă că trebuia să se ajungă ca să-și dea demisia directorul general”, a declarat acesta.

Maria Șleahtițchi, membră a CS a precizat că „juriul își asumă cum a votat, nu conducerea instituției”. La rândul său, Valentina Iusuphodjaev a susținut că este prea devreme pentru luarea unei decizii finale, invocând termenul de șapte zile în care demisia poate fi retrasă. „Nu s-au consumat aceste șapte zile și, prin urmare, noi nu putem lua o decizie”, a afirmat aceasta.

Vlad Țurcanu a declarat că nu are intenția de a-și retrage cererea și că își va exercita atribuțiile în regim interimar până la desemnarea unui succesor. „Nu am prea multe de adăugat. E o chestiune tehnică ca dumneavoastră să luați act. Eu mă oblig să-mi exercit funcția în condiții de interimat, să asigur funcționalitatea departamentelor și a instituției. Această perioadă de interimat nu ar trebui să ia prea mult timp”, a spus acesta. El a mai declarat că nu intenționează să participe la un nou concurs pentru funcția de director general.

De cealaltă parte, Corneliu Popovici a criticat tergiversarea subiectului și a susținut că directorul și-a exprimat clar intenția de a pleca. „Ce ne încurcă pe noi să luăm astăzi decizia? A spus că nu se răzgândește”, a declarat acesta.

După ajustarea formulării deciziei cu referire la termenul legal în care cererea poate fi retrasă, membrii Consiliului au susținut demersul. Funcția va fi declarată vacantă după expirarea termenului legal, iar membrii Consiliului urmează să se întrunească într-o nouă ședință pentru a stabili condițiile de organizare și desfășurare a concursului pentru funcția de director general al Teleradio-Moldova.

Potrivit regulamentului, funcția este ocupată prin concurs public organizat de Consiliul de Supraveghere. Procedura include preselecția dosarelor și interviul candidaților, iar ulterior, candidatura selectată este înaintată Parlamentului pentru aprobare. Mandatul directorului general este de șapte ani și nu poate fi reînnoit.

Vlad Țurcanu, care a fost numit în decembrie 2021, și-a anunțat luni demisia în cadrul unei conferințe de presă, în contextul scandalului izbucnit după finala Eurovision Song Contest 2026. Controversele au apărut după punctajul acordat de jurații moldoveni României, care a generat reacții și critici în spațiul public.