22 Mai 2026, 21:25
Confederația Națională a Patronatelor din Moldova are un nou președinte
Confederația Națională a Patronatelor din Republica Moldova (CNPM) și-a schimbat conducerea. Noua președintă a organizației este Ana Groza, actualul director executiv al Asociației Investitorilor Străini (FIA Moldova).
Decizia privind alegerea sa a fost luată în unanimitate de toți membrii Confederației în cadrul adunării generale. Schimbările de personal au coincis cu un jubileu important: în acest an, organizația sărbătorește 30 de ani de la înființare și o activitate intensă în reprezentarea intereselor afacerilor moldovenești, transmite rupor.md.
În această funcție, Ana Groza l-a înlocuit pe Leonid Cerescu, care a condus structura până în prezent.