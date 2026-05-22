rupor.md logorupor
22 Mai 2026, 21:25
Confederația Națională a Patronatelor din Moldova are un nou președinte

Confederația Națională a Patronatelor din Republica Moldova (CNPM) și-a schimbat conducerea. Noua președintă a organizației este Ana Groza, actualul director executiv al Asociației Investitorilor Străini (FIA Moldova).

Decizia privind alegerea sa a fost luată în unanimitate de toți membrii Confederației în cadrul adunării generale. Schimbările de personal au coincis cu un jubileu important: în acest an, organizația sărbătorește 30 de ani de la înființare și o activitate intensă în reprezentarea intereselor afacerilor moldovenești, transmite rupor.md.

În această funcție, Ana Groza l-a înlocuit pe Leonid Cerescu, care a condus structura până în prezent.

