theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
moldpres.md logomoldpres
21 Mai 2026, 14:18
14 087
Copiază linkul
Link copiat

Condominiile vor avea noi reguli de administrare și vot

Decretul de promulgare și legea care modifică regulile de constituire și administrare a asociațiilor de proprietari în condominiu au fost publicate în Monitorul Oficial.

Condominiile vor avea noi reguli de administrare și vot.
Condominiile vor avea noi reguli de administrare și vot.

Actele au intrat în vigoare și prevăd introducerea unor noi praguri de semnături și de vot.

Astfel, pentru înființarea unei asociații de proprietari va fi necesară semnătura a cel puțin jumătate dintre proprietari în cazul asociațiilor care gestionează mai multe condominii și a cel puțin unui sfert dintre proprietari pentru asociațiile aferente unui singur condominiu. În prezent, legislația prevede că sunt suficiente cinci semnături pentru constituirea unei asociații, transmite moldpres.md.

De asemenea, pentru alegerea administratorului, a membrilor și președintelui consiliului, precum și a comisiei de cenzori, va fi necesar votul a mai mult de jumătate din numărul total al proprietarilor din condominiu. Același prag va fi aplicat și pentru aprobarea bugetului anual al asociației.

Noile prevederi permit și reorganizarea structurilor existente, astfel încât proprietarii din asociațiile care administrează mai multe condominii pot decide constituirea unei asociații separate pentru propriul bloc sau complex locativ, care va funcționa în aceleași condiții legale.

Condominiile vor avea noi reguli de administrare și vot

Sursă
moldpres.md logomoldpres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici