Condominiile vor avea noi reguli de administrare și vot.

Actele au intrat în vigoare și prevăd introducerea unor noi praguri de semnături și de vot.

Astfel, pentru înființarea unei asociații de proprietari va fi necesară semnătura a cel puțin jumătate dintre proprietari în cazul asociațiilor care gestionează mai multe condominii și a cel puțin unui sfert dintre proprietari pentru asociațiile aferente unui singur condominiu. În prezent, legislația prevede că sunt suficiente cinci semnături pentru constituirea unei asociații, transmite moldpres.md.

De asemenea, pentru alegerea administratorului, a membrilor și președintelui consiliului, precum și a comisiei de cenzori, va fi necesar votul a mai mult de jumătate din numărul total al proprietarilor din condominiu. Același prag va fi aplicat și pentru aprobarea bugetului anual al asociației.

Noile prevederi permit și reorganizarea structurilor existente, astfel încât proprietarii din asociațiile care administrează mai multe condominii pot decide constituirea unei asociații separate pentru propriul bloc sau complex locativ, care va funcționa în aceleași condiții legale.