Concursul pentru funcția de director general al TRM, deschis oficial.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, candidații pot depune dosarele de participare fie pe suport de hârtie, la sediul Companiei „Teleradio-Moldova”, fie în format digital, cu aplicarea semnăturii electronice, până la 10 iulie, comunică moldpres.md.

Potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial, concursul va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a procedurii de selectare a candidatului la funcția de director general, aprobat prin decizia Consiliului de Supraveghere.

La această funcție pot candida persoanele care dețin diplomă de studii superioare în jurnalism și comunicare, drept, administrație publică, management sau într-un alt domeniu relevant, au cetățenia Republicii Moldova și minimum cinci ani de experiență managerială.

De asemenea, candidații trebuie să cunoască limba română și o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză, nivel minim B1), să nu aibă antecedente penale nestinse, să se bucure de o reputație ireproșabilă și să nu fi fost membri de partid sau afiliați politic în ultimii doi ani. Totodată, nu pot candida persoanele private de dreptul de a ocupa funcții publice sau condamnate definitiv pentru infracțiuni de corupție.

Funcția de director general al TRM este exercitată pentru un mandat de șapte ani, care nu poate fi reînnoit.

Fotoliul de director general al postului public de televiziune a devenit vacant după demisia lui Vlad Țurcanu, survenită pe fondul valului de critici privind punctajele acordate de juriul național la concursul Eurovision Song Contest. Acesta asigură în prezent interimatul conducerii instituției.